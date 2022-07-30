Gebelik süreci doktorlar tarafından özellikle trimester ile takip edilmektedir. Gebelik 3 trimester tamamlanarak sonlanır. Bu nedenle haftaların trimester geçişlerine denk gelmesi özellikle gelişimsel açıdan önemli olayların olduğunu göstermektedir. 18. Haftada ikinci trimester içinde kabul edilmektedir. Bu süreç artık gebeliğin ilerlediğini ve annenin karnının belirginleştiğini göstermektedir. Bunun gibi daha pek çok şey 18. Haftada anne ve bebek açısından değişmiştir. Bu içeriğimizde hamileliğin 18. Haftası belirtileri, 18 haftalık gebelik belirtileri neleri nasıl anlaşılır? Konularında ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte hamileliğin 18. Haftası belirtileri ile ilgili merak edilenler…
18 Haftalık Gebelik Belirtileri
18 haftalık gebelik belirtileri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;
- Vajinadan gelen akıntıların arttığı bu hafta dikkati çekmektedir;
- Bazı kadınlarda nabızda yükselme olabilmektedir;
- Karın büyüdüğü için göbek deliğinin az da olsa dışarı çıkmaya başladığı görülmektedir;
- Cildin ve derinin renk değiştirmesi de bu haftalarda mümkündür.
- Bacak krampları bu haftalarda başlayabilmektedir. Dolayısıyla çok fazla ayakta kalmamak ve mümkün olduğundan dinlenmek çok önemlidir.
- Eller ve ayaklar şişmeye başlamıştır,
- Sırtta ve belde ağrılar başlayabilir ya da başlamışsa artış gösterebilir.
Bu belirtiler genel belirtilerdir. Dolayısıyla her anne adayında aynı belirtiler aynı haftalarda ortaya çıkmayabilir. O nedenle telaşlanmaya gerek yoktur.
Gebeliğin 18. Haftası Neler Olur
Gebeliğin 18. Haftası neler olur diye merak edenler için sıraladık;
- Bu hafta itibariyle anne adayı ilk haftalarda olduğu gibi mide bulantısı ve baş dönmeleri kaybolduğu ya da azaldığı için az da olsa rahatlamaya başlamıştır.
- Hafta ve devamında gebe kadınlar eski enerjileri kavuşmaya yaklaşırlar.
- Yine bu haftalarda bebekte hızlı bir şekilde kilo almaya başlar. Bebeğin daha fazla şeklinin oturmaya başladığı ultrasonda bile fark edilmektedir.
- Bu haftalarda pek çok anne adayı karnına dokunduğunda bebeğinin hareketlerini hissetmeye başlamıştır. Böylece bebeğiyle arasındaki bağ da güçlenmeye başlar.
Hamileliğin 18. Haftasında Kanama Olur mu
Hamileliğin 18. Haftasında kanama olur mu diye merak edenlere bu haftalarda normal şartlarda bir kanama olmayacağını söyleyebiliriz. Fakat hafif lekelenmeler normal kabul edilmektedir.
18 Haftalık Gebelik Kaç Aylık Oluyor
18 haftalık gebelik kaç aylık oluyor sorusunun yanıtı ortalama 4 aylık şeklindedir.
18 Haftalık Hamilelik Gelişimi
18 haftalık hamilelik gelişimi için öncelikle bu hafta bebeğin reflekslerinin geliştiğini söylemek mümkündür. Duyma, hissedebilme, emme ve yutma gibi refleksleri bu haftada gelişmeye başlar. Bebeğinize müzik açtığınızda size bu haftalarda karşılık verebilir. Diğer yandan ultrasonda bebeğin hareketlerinin hızlandığı kol ve bacaklarını daha fazla hareket ettiği de yine bu haftalarda dikkati çeken bir gelişimdir.
Anne Karnında 18 Haftalık Bebek Kaç Gramdır
Pek çok anne adayı anne karnında 18 haftalık bebek kaç gramdır sorusunun yanıtını kendi bebeğiyle kıyaslamak için öğrenmek ister. Her bebek aynı olmasa bile ortalama 150 ile 100 gr. Aralığında olabileceğini söylemek mümkündür.
18 Haftalık Gebelikte Bebek Hareketleri Hissedilir mi
18 haftalık gebelikte bebek hareketleri hissedilir mi diye merak edenlere eve yanıtını verebiliriz.
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