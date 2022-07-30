Bebeğin sağlıklı gelişimi için öncelikle annenin sağlıklı olması gerekir. Bu yüzden annenin sağlıklı beslenmesi ve ortalama her hafta yarım kilo alması idealdir. Ancak kilo alımı her kadında farklı olmaktadır. Haftalar geçtikçe annenin karnı belirginleşmeye başlar. Örneğin 17. Hafta artık bir anne adayının hamile olduğunu saklaması mümkün değildir. Bu hafta itibariyle kilo alımı ve bebeğin gelişimi hızlanmaktadır. Bu içeriğimizde hamileliğin 17. Haftası belirtileri, 17 haftalık gebelik belirtileri neler, nasıl anlaşılır konularıyla ilgili ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte hamileliğin 17. Haftası belirtileri ile ilgili merak edilenler…

17 Haftalık Gebelik Belirtileri

17 haftalık gebelik belirtileri her kadında farklı olsa da genel olarak annenin de bebeğin de bu hafta önemli düzeyde yol kat ettiğini söylemek mümkündür. Organlarının gelişimi hızlı bir şekilde süren bebek artık görünüm olarak da daha fazla insana benzemektedir. 17 haftalık gebelik belirtileri arasında öne çıkan artık annenin gebeliğinin dışarıdan da net bir şekilde belli olduğudur. Bununla beraber bebeğin de gelişimi hızlanmıştır. Annenin mide bulantıları hafiflemiş beslenmesi düzene girmiştir. Genel olarak annenin bu haftalarda biraz daha rahatladığı söylenebilir.

Gebeliğin 17. Haftası Neler Olur

Bu hafta itibariyle bebeklerin eklemlerini daha rahat oynattığını söylemek mümkündür. Ayrıca kemik gelişimi açısından da ciddi bir ilerleme kaydedilmiştir. 17. Haftada bebeğin metabolizmasının sağlığı için gereken yağların oluşumu başlamaktadır. Diğer yandan yine bu hafta bebekte ter bezlerinin oluştuğunu da söylemek mümkündür.

Hamileliğin 17. Haftasında Kanama Olur mu

Hamileliğin 17. Haftasında kanama olur mu diye merak edenlere ilk olarak miktar bakımından bu haftalarda fazla bir kanamanın beklenmediğini söylemek mümkündür. Ancak hamilelik boyunca hafif lekelenmelerin olabileceğini söyleyebiliriz. Eğer 17. Haftada bir gebeyseniz ve beklenmedik bir şekilde akıp giden kan şeklinde fazla miktarda kanamanız olduysanız vakit kaybetmeden doktorunuzla görüşüp bir sağlık kuruluşundan destek almanızda fayda vardır.

17 Haftalık Bebek Anne Karnında Hareket Eder mi

Heyecanla bebeklerini kucaklarına almayı bekleyen anne adayları 17 haftalık bebek anne karnında hareket eder mi diye merak ederler. Genel olarak bebekler 7. Hafta itibariyle anne karnında hareket etmeye başlarlar. Ancak dışarıdan bu hareketler hissedilmez ancak ultrason yardımıyla görülür. Buna karşılık her bebek aynı olmasa da 17. Hafta itibariyle anneler bebeklerinin hareketlerini dışarıdan da hissedebilirler. Herhangi bir hareket hissedemediğinizde sakın tedirgin olmayın çünkü bazı kadınlar 21. Haftaya kadar bebeklerinin hareketlerini dışarıdan hissedemeyebilirler.

17 Haftalık Gebelik Kaç Aylık Oluyor

17 haftalık gebelik kaç aylık oluyor sorusunun yanıtı bu haftanın 4 ayın içinde kabul edildiğidir. Ancak 17. Hafta bittiğinde artık 5. Aya girilmiş olacaktır.

17 Haftalık Hamilelik Gelişimi

17 haftalık hamilelik gelişimi için öncelikle bebeğin daha fazla büyüdüğünü ve ultrasında daha net görüneceğini söyleyebiliriz. Kol, bacak orantısı daha fazla netleşmiş olan bebek daha hareketlidir. Annenin de karnı belirginleşmiş ve dışarıdan belli olmaktadır.

17 Haftalık Gebelikte Bebeğin Cinsiyeti Belli Olur mu

Bebek bekleyen anne babaların en fazla heyecan duydukları bir diğer konu da bebeğin cinsiyetinin öğrenildiği zamandır. Bu durum her bebekte aynı değildir. Örneğin 17 haftalık gebelikte bebeğin cinsiyeti belli olur mu diye pek çok kişi tarafından sorulmaktadır. Genellikle bu haftalarda cinsiyetin belli olduğunu söyleyebiliriz.