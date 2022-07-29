En fazla tedirgin olunan konu bebeğin sağlıklı bir şekilde gelişip gelişmediğidir. Her hafta bebeğin farklı bir uzvu gelişmektedir. Bu ilerleyişte her şeyin olması gerektiği gibi ilerlemesi için özellikle anne adayının stresten uzak kalarak pozitif düşüncelere sahip olması gerekmektedir. Bu içeriğimizde hamileliğin 16. Haftası belirtileri, 16 haftalık gebelik belirtileri neler, nasıl anlaşılır? Gibi konularla ilgili ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte hamileliğin 16. Haftası belirtileri ile ilgili merak edilenler…

16 Haftalık Gebelik Belirtileri

16 haftalık gebelik belirtileri ile ilgili öne çıkanları sizler için sıraladık;

Anne adayları karınlarının çevresinde bu hafta daha fazla ağrı hissederler,

Burunda kanama olabilmektedir,

Bacaklar ve kolların ağrıması,

Başta ağrı ve dönme,

Beklenmedik yiyeceklerin aniden istenmesi halk arasında “aşerme” durumunun yaşanması,

Rengi beyaz olan vajinadan gelen akıntılar,

Hormon değişimi yüzünden anide değişen duygu durum hali,

Sabah bulantıları ve genel midede bulantı,

Bazı kadınlarda idrar ya da idrar yolu enfeksiyonu gibi sorunlar da olabilmektedir. İdrar yaparken yanma, idrarın kesik kesik gelmesi gibi durumlar ya da vajinada kaşıntı hissedildiğinde vakit kaybetmeden doktora başvurmakta fayda vardır,

Hazım sorunları ve midede ekşime.

Gebeliğin 16. Haftası Neler Olur

Gebeliğin 16. Haftası neler olur sorusu çok sayıda anne adayının zihnini kurcalamaktadır. Bu hafta artık bebek hissedilmeye başlamıştır. Bebeğin elleri, kolları, eklemleri bu haftada gelişmeye başladığında bebek artık anne karnında hareket etmeye başlamıştır. Bebeğin boyutunun neredeyse bir elma ile aynı boyutta olduğu düşünülmektedir.

Hamileliğin 16. Haftasında Kanama Olur mu

Hamileliğin 16. Haftasında kanama olur mu diye merak edenlere aslında bu hafta ani gelen ve fazla olan bir kanamanın beklenmediğini söyleyebiliriz. Fakat yine de böyle bir durumla karşılaşılırsa vakit kaybetmeden doktorla görüşmekte fayda vardır. Her kanama zihinlere bebeğin kaybedildiğini getirmemelidir. Hamilelik döneminde farklı kanamaların da olması mümkündür. Önemli olan böyle bir durumla karşılaşıldığında hızlı bir şekilde bir sağlık kuruluşundan destek almaktır. Ayrıca hamileliğin 16. Haftasında bazen leke şeklinde kanamaların da normal olduğunu söyleyebiliriz.

16 Haftalık Bebek Anne Karnında Hareket Eder mi

16 haftalık bebek anne karnında hareket eder mi sorusunu soran kişiler ilk olarak bebeğin aslında yedinci hafta itibariyle anne karnında hareketine başladığını fakat annenin bunu dışarıdan hissedemediğini söyleyebiliriz. Çünkü bebek daha çok küçüktür. Herkeste farklı olsa da genelde 16. Hafta itibariyle kişi bebeğinin hareketlerini karnında hissetmeye başlamaktadır. Ancak hissedemeyen anne adaylarının tedirgin olmasına gerek yoktur. Çünkü yirminci ya da yirmi birinci haftaya kadar bebeğin dışarıdan hissedilmemesi normaldir.

16 Haftalık Gebelik Kaç Aylık Oluyor

16 haftalık gebelik kaç aylık oluyor diye soranlara dördüncü ayın içinde olduğunu söylemek mümkündür.

16 Haftalık Hamilelik Bebek Gelişimi

16 haftalık hamilelik bebek gelişimi her bebekte aynı olmamakla beraber bebeğin bu dönemde eklemleri, kolları ve bacaklarının gelişmeye başladığını söylemek mümkündür. Ayrıca sinir sistemi de yine bu haftada gelişmeye başlamıştır.

16 Haftalık Hamilelik Bebeğin Cinsiyeti Belli Olur mu

16 haftalık hamilelik bebeğin cinsiyeti belli olur mu diye merak edenlere genel olarak bu haftada cinsiyetin öğrenilebileceğini söyleyebiliriz.