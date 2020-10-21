Hamileliğin 13. haftası, ilk trimesterin son haftası dolayısıyla bebek iyice gelişti ve düşük yapma ihtimaliniz artık oldukça azaldı. Bu haftadan sonraki hafta, birçok hamile kadının erken dönem hamilelik belirtilerinin kaybolması sebebi ile rahatladıkları ikinci trimester döneminin ilk haftası olacak. Bir diğer güzel haber ise kadınların birçoğu, hamileliklerinin bu döneminde cinsel isteklerinin arttığını fark ediyor. Peki, hamileliğin 13. haftasında neler olur? Hamileliğin 13. haftasında bebek gelişimi nasıl olur? Hamileliğin 13. haftasında annede oluşan gelişmeler ve değişimler nelerdir? Merak edilen konu ile ilgili tüm detayları sizler için derledik.

Hamileliğin 13. Haftasında Bebek Gelişimi Nasıl Olur?

• Hamileliğin 13.haftasında bebeğiniz yaklaşık olarak 25 gr ağırlığında ve 8 cm boyunda ve önümüzdeki haftalarda bebeğinizin oranları dengelenecek.

• Uyanıkken çok aktif; esniyor, tekmeliyor, dönüyor, küçük parmaklarını oynatıyor.

• Cildinde ince yumuşak tüyler belirmeye başladı.

• Emme ve yutma refleksleri güçleniyor.

• Cinsel organları; yumurtalıklar, testisler gelişti.

• Karaciğeri çalışmaya başladı ve pankreası insülin üretmeye başlayacak.

• Hamileliğin 13. haftasına gelindiği zaman bebeğinizin küçük parmak uçları artık parmak izine sahip, damarları ve organları saydam olan cildinin altında görülebiliyor ve vücudunun büyüklüğü artık kafasına yetişmeye başladı. Şu ana kadar vücudu toplam büyüklüğünün sadece 3’te 1’i kadardı.

• Eğer kız bebek bekliyorsanız, şu an itibari ile yumurtalıklarında 2 milyon yumurtaya sahip oldu bile.

• Hamileliğin 13. haftasında minik kemikler kol ve bacak şekline girmeye başlar. Düzensiz bir şekilde hareket edebildiğinden, belki başparmağını ağzına götürebilir.

• Bunun yanı sıra bebeğinizin bağırsakları da büyük değişimler içerisinde. Şimdiye kadar göbek bağına yakın bir boşluk içerisinde gelişme gösteren bağırsakları, şu an itibari ile ebediyen kalacakları yere, yani göbek boşluğuna doğru hareket ediyor.

• Bu hafta içerisinde bebeğinizin akciğerleri de gelişiyor ve ilk nefesini almaya başlayacak. Göbek kordonu aracılığı ile oksijen vücuduna taşındığı ve su kesesinin içinde yaşadığı için bir nevi su altında nefes alacak şekilde şekillenmiş durumda.

• Bunlara ek olarak, fetüsün artan ihtiyaçlarını karşılamak için plasenta da bebekle birlikte büyüyor. Doğum yaptığınızda ağırlığı yarım kilo ila 1,5 kilo arasında değişecek.

• Bu haftanın heyecan yaratan bir diğer haberi ise, bebeğinizin ses kordonu bu hafta gelişmeye başlıyor. Rahminizin içerisinden ses dalgaları iletilmediği için herhangi bir ses duymayacaksınız, ancak doğduğu zaman sesini çok güzel kullanacağından hiç şüpheniz olmasın.



Hamileliğin 13. Haftasında Annede Oluşan Gelişmeler Ve Değişimler Nelerdir?

• Karnınız hala ve her geçen gün daha da belirginleşerek büyüyor ve ayrıca artan hormonlarınız sizi biraz sakarlaştırabilir. Bağlarınızın gevşemesini sağlayan relaxin hormonu her ne kadar sadece pelvis bölgeniz için gerekli olsa da bütün vücudunuzu etkiler ve sizin bu süreçte sakarlaşmanıza neden olabilir.

• Bebeğinizin doğumuna henüz aylar olsa da göğüsleriniz ve süt kanallarınız hızlıca emzirmeye hazırlanıyor. Yakında “Kolostrum adı verilen sıvıyı üretmeye başlayacaklar. Bu sıvı besinlerle dolu ve bebeğinizi ilk besleyecek olan süt olacak. Göğüsleriniz büyüdükçe ağırlaşıyor ve sertleşiyor. Telli sutyenlerin zararları henüz kanıtlanmış olmasa bile, bu süreçte göğüslerinizin doğal değişimini engelleyebileceği, gelişen süt kanallarına zarar verebileceği için birçok uzman, telsiz sutyen kullanmanızı öneriyor.

• Bu hafta içerisinde vajinal akıntınızın arttığını gözlemlemiş olabilirsiniz. Akıntının artması tamamen normal bir durum ve hamileliğiniz boyunca da artarak devam edecek. Endişelenmeyin çünkü bu akıntı östrojen artışından ve pelvik bölgedeki kan dolaşımının hızlanmış olmasından kaynaklanıyor. Bu akıntının çok önemli bir görevi var. Bu görev doğum kanallarını enfeksiyonlardan korumak ve sağlıklı bakteri sayısını dengede tutmaktır. Ancak oluşan bu akıntıdan çok rahatsız olursanız, günlük ped kullanabilirsiniz, fakat asla tampon kullanmamalı veya genital bölgenizi kesinlikle suyla yıkamamalısınız. Aksi halde o bölgedeki bakteri dengesi bozulacağından dolayı enfeksiyonlara açık hale gelirsiniz.

• Bu dönemde libidonuzun yükselme ihtimali çok yüksek. Hamileliğinizin bu sürecinde cinsellik anlamında gel-gitler yaşayacak zaman zaman istekli, zaman zaman isteksiz olabileceksiniz ancak bu durumda size önerilecek en iyi şeyin bu konuyu akışına bırakmanız ve bedeninizin isteklerini dinlemeye çalışmanız olacaktır.