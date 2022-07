Anne adayları da dışarıdan bebeğinin hareketli olduğunu hisseder. 12. Haftada annenin kendisi ve bebek için beslenmesi konusunda daha da dikkatli olması oldukça önemlidir. Çünkü bebeğin gelişimi hızlandığı için anne daha fazla besine ihtiyaç duyabilmektedir. Özellikle bu haftalarda kadın doğum uzmanları anne adaylarının tam kan sayımlarını yapar ve annenin ihtiyaç duyduğu mineral ve vitaminleri saptar. Pek çok kadın bu dönemde doktorların tavsiyesiyle folik asid, magnezyum ve multivitaminlerden destek almaktadır. Çünkü besinler bazı durumlarda yeterli olmamaktadır. 12. Haftada anne adayı hamileliğini daha fazla hissettiği için genellikle cinsel ilişki konusunda tedirgin olabilmektedir. Fakat aksi doktor tarafından belirtilmediği sürece bu dönemde cinsel ilişki konusunda herhangi bir tehlike bulunmamaktadır. Bu içeriğimizde hamileliğin 12. Haftası belirtileri, 12 haftalık gebelik belirtileri neler, nasıl anlaşılır? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte hamileliğin 12. Haftası belirtileri ile ilgili merak edilenler…

12 Haftalık Gebelik Belirtileri

12 haftalık gebelik belirtileri ile ilgili öne çıkanları sizler için sıraladık;

Anne adayı bu haftada karnının çevresinde daha fazla ağrı hissedebilir,

Midenin bulanması ve ağızda metal gibi bir tat hissi oluşabilir,

Göğüslerin daha da hassaslaşması söz konusudur,

Gebeliği süresince sabah bulantısı yaşayan kadınların bu haftada da bulantıları devam edebilir,

Başta ağrı ve dönme hissedilebilir.

Hamileliğin psikolojik etkileri bu haftada kendisini belli edebilir. Anne adayı bazen kendisini çok iyi ve mutlu hissederken aniden ağlayabilir ve mutsuz olabilir. Bu durum hormonların geçişi ve artışıyla ilgilidir.

Gebeliğin 12. Haftası Neler Olur

Gebeliğin 12. Haftası neler olur diye merak edenler için öncelikle bebekte bu dönemde tırnakların gelişmeye başladığını söyleyebiliriz. Diğer yandan bebeğin kemiklerinden bazılarının daha sert ve belirgin hale geldiği de dikkati çekmektedir. Bu haftada daha öncesinde oluşmuş olan karaciğer ve dalak gibi organlar çalışmaya başlamaktadır. Bebeğin bu haftada daha da hareketlendiği ve reflekslerinin belirginleştiği dikkati çekmektedir.

Hamileliğin 12. Haftasında Kanama Olur mu

Hamileliğin her döneminde kanama olabilmektedir. Dolayısıyla hamileliğin 12. Haftasında kanama olur. Ama her anne adayı kanama sorunu yaşamaz. Anne adaylarının hemen hepsi kanama yaşadığında bunun düşük olabileceğinden endişe etmektedir. Fakat her kanamanın nedeni düşük değildir. Bu nedenle kanamayla karşılaşan kişinin vakit kaybetmeden uzman bir doktorla görüşmesinde fayda vardır.

Hamileliğin 12. Haftasında Kasık Ağrısı Normal mi

Bebek anne karnında gün geçtikçe büyür ve bu da annenin karnının ve iç organlarının büyüyüp genişlemesine neden olur. Bu süreçte yaşanan kasık ağrısı normal kabul edilmektedir.

12 Haftalık Gebelik Kaç Aylık Oluyor

12 haftalık gebelik 2 ay 21 günlük kabul edilmekle beraber anne adayı üç ayın içerisine girmiştir.

12 Haftalık Gebelikte Bebeğin Cinsiyeti Belli Olur mu

12 haftalık gebelikte bebeğin cinsiyeti belli belli olur mu sorusunun yanıtı genellikle hayırdır. Çünkü bu durum hem bebeğe bağlı olarak değişiklik göstermekte hem de çoğunlukla 15. Haftadan sonra belli olmaktadır. Yapılan araştırmalar erkek bebeklerin kız bebeklere göre ultrasonda daha hızlı göründüğünü belirtmektedir.

12 Haftalık Hamilelik Ultrasonda Görünür mü

12 haftalık hamilelik ultrasında görünür. Tabi ki bebek tamamen gelişmediği için görüntü çok belirgin değildir ama yine de bazı bebekler kendilerini daha net gösterdikleri için mutlaka bir görüntü yakalamak mümkündür.