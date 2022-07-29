Grip Nedir, Kaç Gün Sürer ve Nasıl Geçer? - Grip Belirtileri ve Tedavisi

Bağışıklık sistemi kuvvetli olan kişiler gribi daha hafif geçirirken zayıf olan kişiler daha zor geçirebilmektedir. Gribin bulaşıcı bir hastalık olduğu da unutulmamalıdır. Hapşırma ve öksürme esnasında havaya yayılan damlacıklar gribin hızlıca bulaşmasına neden olmaktadır. Kişide hiçbir semptom yokken bile kuluçka döneminde gribi başkalarına bulaştırması mümkündür. Gribi ağır geçiren kişiler uzman bir hekimle görüşüp ilaç kullanırken hafif geçirenler de evde istirahat ve bitkisel tedaviyle geçirebilirler. Bu içeriğimizde sizlere grip nedir, kaç gün sürer ve nasıl geçer? Grip belirtileri ve tedavisi ile ilgili ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte grip ile ilgili merak edilenler…

Grip Nedir

Grip hemen herkesin mevsimsel olarak geçirdiği virütik bir hastalıktır. Grip bilhassa kış aylarında mevsimsel geçişlerde ortaya çıkmakla beraber genelde halsiz hissetme, iştahsızlık ve ateşin yükselmesiyle kendisini göstermektedir. Ancak grip herkeste aynı şekilde ilerlemez. Bazı kişiler gribi hafif ve herhangi bir ilaç kullanmaya gerek olmadan bitkisel takviyeler ve çorba ile atlatırken bazıları da ağır geçirmektedir. Özellikle ateşin fazla yükselmesi gripte ciddiye alınması gereken bir konudur. Böyle durumlarda vakit kaybetmeden uzman bir hekimle görüşmek gerekmektedir. Ayrıca grip bulaşıcı bir hastalık olup hapşırma ve öksürük yoluyla havada oluşan damlacıklar yüzünden kişiden kişiye bulaşmaktadır.

Grip Neden Olur

Çok fazla insana kolaylıkla bulaşan grip neden olur diye merak edilmektedir. Gribe neden olan çeşitli virüsler vardır. Söz konusu virüsler kişinin vücuduna girdiğinde grip hastalığına neden olurlar. Boğaz, burun ve akciğerlere kolaylıkla girebilen grip virüsü hastalığın oluşmasına yol açar.

Grip Nasıl Geçer

Grip nasıl geçer sorusunun yanıtı ilk olarak bunun kişiden kişiye değişiklik göstereceği yönündedir. Bazı kişilerin bağışıklık sistemi kuvvetli olduğundan gribi daha hafif atlatırlar. Örneğin evde istirahat, çorba, c vitamini, bol limon, zencefil, karabiber, bitki çayları, soğan ve sarımsak sayesinde gribi kolaylıkla geçiren kişiler vardır. Ancak bazı kişilerde grip ateşli ve ağır seyredebilir. Böyle durumlarda uzman bir hekimle görüşüp onun vereceği ilaçları düzenli olarak kullanmak gerekmektedir.

Gribe Ne İyi Gelir

Grip olan pek çok kişi gribe ne iyi gelir diye sorup yanıtını aramaktadır. Öncelikle bu gribin nasıl geçtiğine bağlıdır. Hafif geçiyorsa çorba ve bitki çayları gribe iyi gelmektedir. Ancak ağır geçiyorsa uzman hekim tarafından tavsiye edilen ilaçlar da gribe iyi gelir.

Grip Belirtileri

Grip belirtileri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Ateşin yükselmesi,

Başta ve boğazda ağrı,

Bedende kırgınlık ve halsizlik

Devamlı yorgun hissetme,

Burnun tıkanması

Öksürüğün devam etmesi.

Grip Tedavisi

Grip tedavisi eğer ateş varsa doktorun tavsiye ettiği ateş düşürücü ilaçlar ile parasetamol içerikli haplar kullanılabilir. Bunun dışında grip için özel haplar da verilebilir. Bunların dışında bol C vitamini, istirahat ve ılık içecekler de grip tedavisinde destekleyicidir.

Grip Belirtileri Kaç Gün Sürer

Grip belirtileri kaç gün sürer sorusunun yanıtı ortalama 7 gün ile 15 gün arasında olduğudur. Ancak bu kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Bazı kişilerde belirtiler daha hızlı yok olurken bazılarında örneğin burun akıntısı/tıkanıklığı ortalama 15- 20 gün devam edebilmektedir.

Bebeklerde Grip Belirtileri

Bebeklerde grip belirtileri ile ilgili öne çıkanları sizler için listeledik;

Bir anda ateşin yükselmesi,

Kesilmeyen ya da aralıklı ağlama,

Halsizlik, iştahsızlık,

İshal mide bulantısı.

Burunda tıkanıklık/akıntı