Hamileler Şalgam İçebilir Mi, Zararlı Mı Faydalı Mı? Hamilelikte Şalgam Ne Kadar Tüketilir Mi?

Çünkü tükettikleri her besin bebeklerine de etki edebilir. Bu yüzden özellikle ağır yemeklerle birlikte tüketilen şalgam suyunun hamilelik sürecinde tüketilip tüketilemeyeceği ya da hangi miktarlarda tüketiminin uygun olduğu araştırılan konular arasında yer alır. Peki, hamileler şalgam içebilir mi, Zararlı mı faydalı mı? hamilelikte şalgam ne kadar tüketilir mi?

Şalgam suyu sağlık için tüketilmesi faydalı içerikler arasında yer alır. Ancak bazı durumlarda kişilerin şalgam suyu tüketiminde dikkatli olması gerekebilir. Bu kişilerin arasında hamileler gelir. İşte, hamile anne adaylarının hamilelikte şalgam tüketimi hakkında merak ettiği soruların cevapları.

Hamileler Şalgam İçebilir Mi?

Şalgam suyunun içeriğinde çok fazla mineral ve vitamin bulunmaktadır. Bu yüzden günlük hayatta tüketilmesi önerilen içeceklerden biridir. Ancak söz konusu hamilelerin besin tüketimi olunca hassas ve dikkatli olmak önem arz eder. Bu kapsamda hamilelikte şalgam suyu tüketimi tansiyona iyi gelen bir içecek olmayabilir. Ancak hamilelikte şalgam suyu tüketiminden tamamen uzak durulmalıdır yorumu da doğru değildir. Burada önemli olan içilen şalgam suyunun miktarıdır. Hamile anne adayları hamilelik sürecinde günde 1 çay bardağını aşmayacak şekilde şalgam suyu tüketebilir.

Bunun yanı sıra en çok sorulan sorulardan biri de hamileyken acılı şalgam suyu içmek olarak karşımıza çıkar. Hamilelikte mide hassasiyeti üst seviyelerdedir. Bu yüzden acılı şalgam suyu annede mide yanması ve ekşimesine yol açabilir. Bu da hem kusma şikayetinin artmasına hem de bebeğin de rahatsızlık hissetmesine yol açar. Bundan dolayı anne adayları hamilelik sürecinde acılı şalgam suyu tüketiminden uzak durmalıdır.

Şalgam Suyu Sağlıklı Mı?

Şalgam suyu zengin ve faydalı bileşenleri içinde barındırır. İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu C, A ve E vitaminlerinin yanı sıra beta karoten, antioksidan ve magnezyum içeriği açısından da zengindir. Antioksidan ve C vitamini içeriği ile kış aylarında kişilerin bağışıklık sisteminin daha sağlıklı ve dirençli olmasına katkı sağlar.

Bunun yanış sıra bağışıklık ve sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur. Şalgam suyunun vücuda sağladığı katkılardan biri de kemik gelişimi üzerindeki etkisidir. Aynı zamanda akciğer dostu olan şalgam suyu kansere karşı da önleyici bir görev görür. Düzenli tüketimde cilt bariyerlerinin de güçlenmesine katkı sağlar.

Şalgam Suyu Ne Kadar Tüketilmeli?

Her sağlıklı içecek gibi şalgam suyunun da fazla tüketimi vücuda fayda yerine zarar verebilir. Eğer herhangi bir sağlık sorunu yoksa günde en fazla 2 bardak tüketimi gerçekleşebilir. Mide sorunu yaşayan kişiler ise günde 1 bardaktan fazla tüketmemelidir ve acılı olmamasına özen göstermelidir. Hamile anne adayları için günde tüketilmesi önerilen şalgam suyu miktarı ise acısız olması kaydıyla bir çay bardağıdır.

Şalgam Suyu Mideye Zarar Verir Mi?

Şalgam suyu doğru miktarda tüketildiğinde mideye herhangi bir zarar vermez. Ancak gün aşırı fazla tüketimi yapılırsa başta mide olmak üzere farklı noktalarda olumsuz etkiler gösterir. Bunun nedeni şalgam suyunun içerisinde yer alan tuz miktarıdır.

Tuz oranı yüksek olduğu için hem mide hem de tansiyon üzerinde olumsuz etkiler gösterebilir. Bu yüzden özellikle hamile kişiler şalgam tüketiminden önce doktorlarına başvurmayı ihmal etmemelidir. Sağlık sorunu olmayanlar da günde 2 bardaktan fazla tüketiminden kaçınmalıdır.