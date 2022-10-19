Hamileler Kahve İçebilir Mi, Zararlı Mı Faydalı Mı? Hamilelikte Türk Kahvesi, Filtre Kahve Ne Kadar Tüketilmeli?

Bu kapsamda anne adayı olan kişiler de hamilelik döneminde kahve tüketip tüketemeyeceklerini merak etmektedir. Sizler için hazırladığımız yazımızda hamileler kahve içebilir mi, zararlı mı faydalı mı? Hamilelikte Türk kahvesi, filtre kahve ne kadar tüketilmeli? Sorusunun cevaplarını derledik.

Hamilelikte kahve tüketimi, özellikle büyükler tarafından önerilen bir içecek değildir. Bebeğin daha koyu bir tene sahip olmasına ya da tüylü bir bebek olmasına kadar farklı iddialar ile hamilelik döneminde kahve tüketimini uzak tutmaya çalışırlar.

Ancak yapılan bilimsel çalışmalarda kahvenin hamilelik üzerinde olumsuz bir etkisine rastlanılmamıştır. Peki, hamilelik döneminde kahve tüketimi nasıl olmalıdır? Anne adayları kahve tüketirken neye dikkat etmelidir.

Hamileler Kahve İçebilir Mi?

Hamilelik döneminde tüketiminin faydalı olup olmadığı en çok merak edilen içeceklerden biri de kahvedir. Türk kahvesi, filtre kahve gibi farklı çeşitleri bulunan bu içecekler, kişiler için günün her saatinde sevilerek tüketilen içecekler arasında yer alır.

Özellikle günlük hayatında kahve tüketme alışkanlığı olan kişiler, hamilelik döneminde de bu alışkanlığını sürdürmek istediği için uzmanlar tarafından görüş alarak kahve tüketimini devam ettirmeyi tercih eder. Yapılan araştırmalarda kafeinin anne karnındaki bebeği direkt etkilediği yönünde sonuçlar vardır.

Bu yüzden kimi uzmanlar kahve tüketiminin tamamen kesilmesini önerse de bazı uzmanlar günde 200 mg’a ulaşan kafein miktarının anneye de bebeğe de zarar vermeyeceğini belirtmektedir. Bu yüzden günde 2 bardak kahveye eş tutulan bu miktar yerine anne adaylarının günde bir fincan kahve tüketmesi hamilelik döneminde herhangi bir zarara yol açmaz.

Hamilelikte Filtre Kahve İçmek Zararlı Mı

Hamilelikte en çok sorulan sorulardan biri de filtre kahve içilip içilmeyeceğidir. Filtre kahve içerisindeki kafein miktarı 1 fincanda 100 mg’den fazladır. Bu yüzden anne adayları hamilelik sürecinde günde bir fincan filtre kahve içebilirler. Ancak fazla tüketimi her besinde ve içecekte olduğu gibi hamilelikte de zararlıdır.

1 Fincan Türk Kahvesi Kaç Mg Kafein İçerir?

Her içeceğin içeriğindeki değerler değişebildiği gibi kahvelerin çeşitlerinde de kafein miktarları değişkenlik göstermektedir. Bu kapsamda hamilelikte uzmanlar günde 200 mg kafein miktarını zararsız olarak adlandırır. Bu noktada özellikle Türk kahvesi seven anne adayları, 1 fincan Türk kahvesi içerisinde yer alan kafein miktarını internet üzerinden araştırır.

Yapılan ölçümlerde bir fincan Türk kahvesinin içerisinde yer alan kafein miktarı 65 mg’dir. Ancak bu kafein miktarı 65–75 ml’lik bardaklarda geçerlidir. 1 fincan Türk kahvesinde bulunan kahve miktarı 200 mg’dan az gözükse de bu anne adaylarının günden birden fazla Türk kahvesi içmesi için uygunluk teşkil etmez. Anne adayları günde 1 fincandan fazla Türk kahvesi tüketmemesi önerilir.

Kahve İçmek Bebeğe Zarar Verir Mi?

Hamilelikte kahve tüketimi en çok araştırılan konuların başında gelmeye devam ediyor. Gün içinde kahve tüketmeyi seven ve tüketiminden vazgeçmekte zorlanan anne adayları, kahvenin faydaları ve zararları hakkında detaylı araştırmalarına devam ediyor. Kahve içerisinde yer alan kafein direkt olarak bebeğe ulaşsa da hamilelik döneminde doğru miktarda içilen kahvenin bebeğe herhangi bir zararı yoktur. Burada önemli olan gün içinde tüketilen kahvenin miktarıdır. 200 mg’ı aşmayan kafein miktarı bebek için zararlı değildir.