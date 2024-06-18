Hamile ve nakil hastalarında 'Parvovirüs B19' tehlikesi

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Özellikle çocuklarda yaygın olarak görülen ve beşinci hastalık olarak bilinen Parvovirüs B19 vakaları arttı. İKÇÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, ‘Tokatlanmış yanak sendromu’ olarak da bilinen ve yaz aylarında artış gösteren Parvovirüs B19'un çocuk çağı hastalıkları içerisinde en sık görülenlerden biri olduğunu belirtti. Hastalığın genellikle okul çağındaki çocuklarda görüldüğünü ve her 4 ila 7 yılda bir salgına neden olduğunu dile getiren Prof. Dr. Şener, "Genelde çocuklarda yüksek ateş, 3 gün devam eden yüksek ateş, bazen nadiren de olsa döküntüler, boğaz ağrısı, yan ağrısı, eklem ağrıları, kas ağrılarıyla başlıyor. Üçüncü günün sonunda tipik olarak yüzde hiperemi ile tıpkı tokat yemiş gibi yüzüne bir travma gelmiş gibi kızarıklıkla yanaklarda kendini kaybettiriyor" dedi.

REKLAM "HAMİLELER VE ORGAN NAKLİ OLANLAR RİSK GRUBUNDA" Parvovirüs B19'un aslında çocukluk çağı hastalıkları içerisinde çok tehlikeli korkulacak bir hastalık grubu olmadığını belirten Prof. Dr. Şener, hastalığın yetişkinleri de etkilediğini belirterek, "Daha çok hamileler için bir risk söz konusu. Çünkü hamileler atlattığı zaman anne karnındaki bebeğe olumsuz etkileri olabiliyor ve yakın takip gerekiyor. Özellikle organ nakli, kemik iliği nakli olan hasta grubunda ölümcül seyredebiliyor. Onun dışındaki yaşlı hasta grubunda çoğunlukla ileri yaşta 75-85 yaşın üstünde yine bu benzeri üst solum yolu enfeksiyonu bulgularıyla atlatıyorlar. Türkiye Parvovirüs B19 enfeksiyonu açısından sık görülen ülkeler arasında yer alıyor. Avrupa Birliği ülkelerine baktığınız zaman özellikle Covid-19 sürecinden sonra Hollanda, Almanya, Fransa, İtalya, Belçika gibi ülkelerde dolaşımdan bir dönem kayboldu ve yeniden pik yaptı" ifadelerini kullandı.

"BİRBİRİNE KARIŞTIRILABİLİR" Covid-19 döneminde virüsün ortadan kaybolduğunu söyleyen Prof. Dr. Şener, şöyle devam etti: "Beşinci hastalıkta yaz döneminin başlangıcında bir kıpırdanma olduğuna dair çocuk enfeksiyonculardan, çocuk hastalıkları uzmanlarından, acil servislerden geri bildirimler alıyoruz. Covid-19 sürecinde virüs dolaşımdan kayboldu. Kaybolduktan sonra da yeniden özellikle bu mevsim dönemlerinde mevsim değişimi olduğu için bir dalgalanma, bir kıpırdanma meydana gelebilir. Sadece Parvovirüs B19 için değil, diğer bütün çocukluk çağı hastalıklar aralıklarla dalgalanma meydana gelebilir. Şu anda panik yapacak, korkulacak, tedirgin olacak bir durum değil. Döküntülü çocukluk çağı hastalıklarının hepsi birbirine benzediği için birbirine karıştırılabilir. Mutlaka çocuk hekimi, çocuk uzmanı, cilt hastalıkları uzmanı, enfeksiyon hastalıkları uzmanının görmesi gerekiyor" dedi.

"PARVOVİRÜS B19 HASTASI ÇOCUKLARDAN UZAK DURMALARINI İSTİYORUZ" Prof. Dr. Şener, sözlerini şöyle sürdürdü: "Parvovirüs B19, 5'inci hastalık tipik olup ateş 3'üncü günden sonra kaybolur. Eğer 3'üncü günden sonra devam etmiyorsa rahat olabilirsiniz. Bunun Parvovirüs B19, 5'inci hastalık olduğunu söyleyebiliriz. 3'üncü günden sonra devam ederse başka döküntülü çocukluk çağı hastalıklar olabilir. Onun üstüne herhangi bir bakteriyel hastalık gelmiş olabilir ki onların bazılarına antibiyotik vermemiz gerekiyor. Parvovirüs B19'da bir antibiyotik tedavi söz konusu değil çünkü. Ayırt etmek önemli. Hamilelerden ve kemik iliği nakli olmuş hastalardan Parvovirüs B19 hastası çocuklardan uzak durmalarını istiyoruz. Çünkü bu çocuklarda bulaşıcılık periyodu da kısa sürüyor. Dolayısıyla panik yapmadan izlemek, gözlemek, diğer çocukluk çağı hastalıklarıyla karıştırmamak gerekiyor. Çünkü bazı çocukluk çağı hastalıklarında komplikasyonlar oluşabiliyor. Kızamık gibi ya da altıncı hastalık gibi ağır seyredebiliyor" diye konuştu.