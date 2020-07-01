Hamile olan kadının idrarı nasıl olur

Hamile bir kadının böbreklerinden süzülen kan oranı, hamile olmayan bir kadına göre hemen hemen 2 kat fazladır. Bu sebeple anne adayları normalden çok daha fazla tuvalete çıkma ihtiyacı hissederler. Zaten hamilelikte idrar rengi değişikliği de bu yolla ortaya çıkar. Hamile kalmak isteyen kadınlar her idrar rengi değişimini hamileliğe yorabiliyor. Ancak bu son derece yanlış bir tutumdur. Yapılan idrarın rengi hamilelik dışı sebeplerle de değişebilir.

Hamilelikte idrar rengi

Kadınlarda idrar rengi hamilelik öncesinde çoğunlukla açık sarı tonlarında görülür. Hamilelik sürecinde ise idrar renginin pek çok farklı tonda görülmesi muhtemeldir. Gereken testler yapıldıysa ve bebek beklediğinizden eminseniz, idrar renginin hamilelik sürecinde sık sık değişebileceğini aklınızdan çıkarmamalısınız. Bu değişimin nedenini ise gebelik sürecinde alınan ilaçlar, fazla su tüketimi, tükettiğiniz besin maddeleri gibi pek çok sebebe bağlayabilirsiniz.

İdrar rengim koyu hamile miyim?

Su, gebelikte idrar rengi değişimini sağlayan en önemli faktördür. Anne adayları gebelik döneminde bol bol sıvı tüketmek zorundadır. Su da, tüketilmesi gereken en önemli sıvıdır. Hamilelik sürecinde idrar renginin koyu olması ise genel olarak anne adayının yeteri kadar su tüketmemesinden kaynaklanır. Eğer gebelik döneminde vücut değişikliğine dayalı bir problem yaşanmıyorsa, su içmeyi fazlalaştırdığınızda idrar renginizin açıldığını göreceksiniz. Doktor tarafından verilen ilaçlar da idrar renginin koyulaşmasında büyük rol oynar.

Koyu sarı idrar hamilelik belirtisi mi?

Yukarıda hamileliğin ilk günlerinde idrar renginin koyu sarı rengini alabileceğinden bahsetmiştim. Bunun nedeni çoğunlukla beslenme programından kaynaklanmaktadır. İdrar renginiz altın renginde koyu sarı ise, B12, B2 ve B1 açısından zengin gıdaları fazlasıyla tüketiyorsunuz demektir. Bu durum anne adaylarında sıklıkla karşımıza çıkar. Bu nedenle idrar renginiz koyu sarı ise endişe etmenize gerek yok. Tek yapmanız gereken B vitamini yönünden zengin gıdalardan yeteri kadar tüketmek. Nasıl ki yetersiz vitamin alımı pek çok sağlık sorununa sebebiyet verebiliyorsa fazla vitamin alımı da farklı sağlık problemlerine neden olabilir.

Hamilelikte idrar rengi ne zaman değişir?

Hamilelikte idrar rengi değişimi gebeliğin ilk haftasından itibaren başlar. Hamilelikte idrarın koyu renk olması beklenen bir değişimdir. Anne adayı 1 haftalık hamileyken idrar renginin daha soluk bir renkte ya da koyu sarı olduğu görülür. Bu süreçte idrar renginin takibi dikkatli bir şekilde yapılmalı, tehlikeli bir durumda zaman kaybetmeden doktordan yardım alınmalıdır. İdrar renginin değişmesinin elbette tek nedeni gebelik değildir. Bebek bekleme durumunuz yoksa, idrarınızın normalden daha açık ya da koyu renkte olduğunu gözlüyorsanız, böbrekleriniz ya da boşaltım sisteminizin başka bir bölümüyle alakalı bir sorun yaşıyor olabilirsiniz. Hamilelik esnasında bu renk değişimleri, bu dönemdeki vitamin ve mineral seviyeleriniz hakkında bilgiler verirken; gebelik dışı yaşanan değişimlerin farklı hastalıklara haberci olması ihtimali her zaman vardır. Gözlediğiniz çeşitli süreçleri mutlaka geçiştirmeden, doktorunuzla beraber konuşunuz.