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Bursa'da kendisini terk eden hamile eşi Göksel Deyerli'yi (29),Kayseri'de bulup tabanca ile ağır yaralayan, yanındaki Afgan uyruklu arkadaşı Mohammed Fakiri'yi (25) ise öldüren inşaat işçisi Beşir Deyerli (31) hakkında, iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.
DHA'nın haberine göre, 2 çocuk annesi Göksel Deyerli, 7 ay önce 13 yıllık eşi inşaat işçisi Beşir Deyerli'yi terk etti. Beşir Deyerli, uzun süre aradığı eşinin izini Kayseri'de buldu. Bursa'dan Kayseri'ye gelen Beşir Deyerli, eşini telefonla arayarak konuşmak istediğini söyledi. Beşir Deyerli, görüşme teklifini kabul etmeyen eşini, geçen 15 Temmuz'da merkez Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu Mahallesi'nde başka bir erkekle yürürken gördü.
Beşir Deyerli, otomobilden inip, eşi ile yanındaki Afgan uyruklu Mohammed Fakiri'ye kurşun yağdırdı. Cep telefonu alım satımı yapan Fakiri, olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan 6 aylık hamile eşi Göksel Deyerli ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Deyerli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Sanık Deyerli, hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Beşir Deyerli hakkında, 'tasarlayarak kasten adam öldürme' ve 'tasarlayarak eşe veya gebe olduğu bilinen kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.
Deyerli iddianamedeki ifadesinde, "13 yıllık nikahlı eşim olur. Arabamdan indim. Mohammed'in Göksel'in çantasına elini attığını gördüm. Silah çıkaracağını zannettim. Ardından arabama tekrar giderek torpido gözünden silahımı çıkararak rast gele ateş ettim" dedi. Sanık Beşir Deyerli, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
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