Chobani kurucusu Hamdi Ulukaya, ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanlığı'nı ikinci dönem için sürdürecek
Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya, başarılı ilk döneminin ardından ABD Ticaret Odası'nın daveti üzerine, ABD-Türkiye İş Konseyi'ndeki başkanlık görevini bir dönem daha sürdürecek
Chobani Kurucusu ve CEO'su olmasının yanı sıra mültecileri iş hayatına kazandırmayı hedefleyen Tent Vakfı'nın da kurucusu olan iş insanı Hamdi Ulukaya’nın, ABD Ticaret Odası bünyesinde faaliyet gösteren ABD-Türkiye İş Konseyi’ndeki (U.S.-Türkiye Business Council) başkanlık görevine yeniden seçildiği açıklandı.
Görevine devam etmekten onur duyduğunu belirten Hamdi Ulukaya, iş dünyasının dönüştürücü gücüne şu sözlerle vurgu yaptı: "ABD-Türkiye İş Konseyi görevime devam etmek benim için büyük bir gurur. İş dünyasının sadece kâr için değil, insanlar ve toplumlar için de çalışması gerektiğine yürekten inanıyorum. Hedefimiz, Türkiye ve Amerika arasında güvene, samimiyete ve ortak değerlere dayalı bir ilişki kurmak. Bu yolda köprüler kurmaya, fırsatlar yaratmaya ve insan odaklı bir iş anlayışını yaymaya devam edeceğiz."
Hamdi Ulukaya, 2023 yılında üstlendiği başkanlık görevinden bu yana ABD-Türkiye ilişkilerinin derinleşmesinde kilit bir rol oynadı:
ABD Ticaret Odası'ndan Ulukaya'ya tam destek
ABD Ticaret Odası Başkanı ve CEO'su Suzanne P. Clark, Ulukaya'nın devam eden liderliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hamdi Ulukaya’nın dinamik liderliği ve inovasyona olan bağlılığı, ABD-Türkiye ticari ilişkilerinin ilerlemesinde kilit rol oynamıştır. Özellikle Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya'ya açılan stratejik bir merkez olarak küresel işletmeler için yeni yatırım fırsatları yaratmaya çalıştığımız bu dönemde, ABD-Türkiye İş Konseyi'ne liderlik etmeye devam edecek olmasından büyük heyecan duyuyoruz" dedi.