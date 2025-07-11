Hamdi Ulukaya, ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanlığı'nı ikinci dönem için sürdürecek

Chobani Kurucusu ve CEO'su olmasının yanı sıra mültecileri iş hayatına kazandırmayı hedefleyen Tent Vakfı'nın da kurucusu olan iş insanı Hamdi Ulukaya’nın, ABD Ticaret Odası bünyesinde faaliyet gösteren ABD-Türkiye İş Konseyi’ndeki (U.S.-Türkiye Business Council) başkanlık görevine yeniden seçildiği açıklandı.

Görevine devam etmekten onur duyduğunu belirten Hamdi Ulukaya, iş dünyasının dönüştürücü gücüne şu sözlerle vurgu yaptı: "ABD-Türkiye İş Konseyi görevime devam etmek benim için büyük bir gurur. İş dünyasının sadece kâr için değil, insanlar ve toplumlar için de çalışması gerektiğine yürekten inanıyorum. Hedefimiz, Türkiye ve Amerika arasında güvene, samimiyete ve ortak değerlere dayalı bir ilişki kurmak. Bu yolda köprüler kurmaya, fırsatlar yaratmaya ve insan odaklı bir iş anlayışını yaymaya devam edeceğiz."

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Hamdi Ulukaya, 2023 yılında üstlendiği başkanlık görevinden bu yana ABD-Türkiye ilişkilerinin derinleşmesinde kilit bir rol oynadı:

Deprem bölgesine rekor destek: Döneminde yürütülen bağış kampanyasıyla 100 milyon doların üzerinde kaynak toplanarak ABD Ticaret Odası tarihindeki en büyük kampanyalardan birine imza atıldı. Bu kampanya, bölgeye acil insani yardım ulaştırılması ve uzun vadeli yeniden inşa çabalarının desteklenmesinde hayati bir rol oynadı.

Üst düzey temaslar ve yatırım görüşmeleri: Ulukaya, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında düzenlenen CEO yuvarlak masa toplantılarına ev sahipliği yaparak ABD’li iş dünyası liderleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil olmak üzere üst düzey Türk yetkilileri bir araya getirdi. Bu toplantılar, ABD-Türkiye ticari ortaklığını güçlendirme stratejilerinin ele alındığı verimli bir diyalog zemini oluşturdu.

Ticari müzakerelere yeni soluk: Ulukaya’nın döneminde İş Konseyi, yedi yıldır askıda olan Türkiye-ABD Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması (TIFA) görüşmelerinin yeniden başlamasına öncülük etti. Özel sektörün görüşlerinin doğrudan hükümetlere iletildiği bu platform, kilit ticari ve yatırım sorunlarının çözümünde önemli bir adım oldu.

100 milyar dolar ticaret hedefine doğru: Ulukaya'nın döneminde, iki ülke arasında belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma yolunda somut adımlar atıldı. Düzenlenen iş heyetleri ve stratejik girişimler sayesinde enerji, dijital ekonomi, finans, havacılık, sağlık ve tarım gibi pek çok sektörde yeni iş birliği fırsatları yaratıldı.

ABD Ticaret Odası'ndan Ulukaya'ya tam destek

ABD Ticaret Odası Başkanı ve CEO'su Suzanne P. Clark, Ulukaya'nın devam eden liderliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hamdi Ulukaya’nın dinamik liderliği ve inovasyona olan bağlılığı, ABD-Türkiye ticari ilişkilerinin ilerlemesinde kilit rol oynamıştır. Özellikle Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya'ya açılan stratejik bir merkez olarak küresel işletmeler için yeni yatırım fırsatları yaratmaya çalıştığımız bu dönemde, ABD-Türkiye İş Konseyi'ne liderlik etmeye devam edecek olmasından büyük heyecan duyuyoruz" dedi.