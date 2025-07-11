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        Haberler Spor Transfer Flaş iddia: Fenerbahçe, Leandro Trossard ile anlaştı! - Futbol Haberleri

        Flaş iddia: Fenerbahçe, Leandro Trossard ile anlaştı!

        Fenerbahçe, Jhon Duran'ın ardından ikinci transferini yapmak için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin, Arsenal'ın Belçikalı futbolcusu Leandro Trossard'la anlaşma sağladığı iddia edildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 09:17 Güncelleme: 11.07.2025 - 09:17
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          Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları başladı. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde ilk hamle Jhon Duran'la hücum hattına yapıldı.

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          Yeni sezona kanat transferi de planlayan Fenerbahçe için İngiltere'den önemli bir transfer iddiası gündeme geldi.

        • 3

          Times'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, Arsenal forması giyen Leandro Trossard ile prensipte anlaştı.

        • 4

          Fenerbahçe'nin, Belçikalı yıldıza 3 yıllık sözleşme teklif ettiği ve tarafların anlaşma sağladığı belirtildi.

        • 5

          Fenerbahçe'nin, 30 yaşındaki futbolcu için Arsenal ile henüz anlaşmadığı ve İngiliz ekibinin deneyimli futbolcu için beklentisinin 20 milyon sterlin (23 milyon euro) olduğu yazıldı.

        • 6

          Arsenal'a 2022/23 sezonunun ara transfer döneminde Brighton'dan 27 milyon sterlin karşılığında imza atan Trossard'ın sözleşmesi 2 yıl sonra bitiyor.

        • 7

          30 yaşındaki futbolcu geride kalan sezonda Arsenal formasıyla 56 maça çıkarken 10 gol ve 10 asist kaydetti.

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          Trossard kariyerinde daha önce Genk, OH Leuven, Lommel United, Westerlo ve Bocholt takımlarında da oynadı.

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