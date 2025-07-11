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        Haberler Gündem Politika Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı | Son dakika haberleri

        Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı

        TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, terör örgütü PKK'lı bir grubun silahlarını imha etmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 16:21 Güncelleme: 11.07.2025 - 16:31
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        Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buldan ile telefonda görüştü. Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecinde silahların imha edilmesi ve sürecin son durumu ele alındı.

        AA'da yer alan habere göre Buldan görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "Terörsüz Türkiye" sürecine katkılarından dolayı teşekkür etti.

        Görüşmede Buldan, silahların yakılmasıyla birlikte sürecin başarıyla devam etmesinden duyduğu memnuniyeti bildirdi.

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