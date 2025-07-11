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        Haberler Gündem Son dakika: Yiğit Bulut hayatını kaybetti

        Yiğit Bulut hayatını kaybetti

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut hayatını kaybetti. Bulut bir süredir tedavi görüyordu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 10:20 Güncelleme: 11.07.2025 - 15:51
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        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
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        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut 53 yaşında yaşamını yitirdi.

        Maslak'taki özel bir hastanede kanser tedavisi gören 53 yaşındaki Bulut, sabah saatlerinde vefat etti.

        Tekdağ’dan Yiğit Bulut için başsağlığı mesajı
        Tekdağ’dan Yiğit Bulut için başsağlığı mesajı

        Eski İçişleri Bakanı, AK Parti milletvekili Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist kıymetli dostum Yiğit Bulut, geçirdiği elim bir hastalığın ardından bu sabah Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun" dedi.

        TAZİYE MESAJLARI

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarımızdan, Ekonomi Politikaları Kurulu üyemiz, değerli mesai arkadaşım Yiğit Bulut’un vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Yiğit Bey’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum.

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut’a Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun.

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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Hakk’a yürüyen Yiğit Bulut’un acılı ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun.

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Sayın Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist Yiğit Bulut’un vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Geçirdiği elim hastalık nedeniyle vefat haberini teessürle öğrendiğim Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Yiğit Bulut’a Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin.

        YİĞİT BULUT KİMDİR?

        Yiğit Bulut 1972 yılında Keşan'da doğdu. Galatasaray Lisesi ve Bilkent Üniversitesi bankacılık ve finans bölümü mezun oldu. Sorbonne Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Bulut'un babası Mustafa Bulut, 1977 yılında Adalet Partisi'nden milletvekili seçildi.

        Yiğit Bulut, Kanal 6, Kanal E, CNN Türk'te ekonomi yorumculuğu ve Radikal, Vatan ve Referans gazetelerinde ekonomi ve maliye konularında köşe yazarlığı yaptı. Parametre ve Finans Analiz programlarının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. Doğuş Üniversitesi'nde bir dönem öğretim görevlisi olarak çalıştı. Son olarak 2009'da getirildiği Habertürk TV genel yayın yönetmenliği görevini, 3 Ocak 2012 tarihine kadar sürdürdü. Bir süre sonra Star Medya Grubu ile anlaştı ve 24 kanalının genel yayın yönetmenliğine getirildi. Ayrıca Star gazetesinde yazmaya başladı. 2009'da Habertürk TV'de başlattığı Sansürsüz adlı tartışma programını, 24 TV'de sundu.

        2013 yılının temmuz ayında başbakanlık başdanışmanı olarak atandı. 30 Ağustos 2014'te ise yeni bir kararname ile cumhurbaşkanlığı ekonomiden sorumlu başdanışmanlığına atandı.

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