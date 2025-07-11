Yiğit Bulut 1972 yılında Keşan'da doğdu. Galatasaray Lisesi ve Bilkent Üniversitesi bankacılık ve finans bölümü mezun oldu. Sorbonne Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Bulut'un babası Mustafa Bulut, 1977 yılında Adalet Partisi'nden milletvekili seçildi.
Yiğit Bulut, Kanal 6, Kanal E, CNN Türk'te ekonomi yorumculuğu ve Radikal, Vatan ve Referans gazetelerinde ekonomi ve maliye konularında köşe yazarlığı yaptı. Parametre ve Finans Analiz programlarının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. Doğuş Üniversitesi'nde bir dönem öğretim görevlisi olarak çalıştı. Son olarak 2009'da getirildiği Habertürk TV genel yayın yönetmenliği görevini, 3 Ocak 2012 tarihine kadar sürdürdü. Bir süre sonra Star Medya Grubu ile anlaştı ve 24 kanalının genel yayın yönetmenliğine getirildi. Ayrıca Star gazetesinde yazmaya başladı. 2009'da Habertürk TV'de başlattığı Sansürsüz adlı tartışma programını, 24 TV'de sundu.
2013 yılının temmuz ayında başbakanlık başdanışmanı olarak atandı. 30 Ağustos 2014'te ise yeni bir kararname ile cumhurbaşkanlığı ekonomiden sorumlu başdanışmanlığına atandı.