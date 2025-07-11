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        Haberler Gündem Tekdağ’dan Yiğit Bulut için başsağlığı mesajı

        Tekdağ’dan Yiğit Bulut için başsağlığı mesajı

        Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı ve Habertürk TV'nin eski Genel Yayın Yönetmenlerinden Yiğit Bulut'un vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajında "Sevgili Yiğit, sıradışı ve atak kişiliği, olağanüstü çalışkanlığı ve donanımı ile Kurumumuzda önemli başarılara imza atmış değerli bir çalışma arkadaşımızdı. Anısını saygıyla ve sevgiyle hatırlayacağım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 15:47 Güncelleme: 11.07.2025 - 15:47
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        Tekdağ'dan Yiğit Bulut için başsağlığı mesajı
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        Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ'ın mesajı:

        Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı ve Habertürk TV’mizin eski Genel Yayın Yönetmenlerinden çok sevdiğim değerli dostum Yiğit Bulut’un genç yaşında maruz kaldığı amansız hastalıktan kurtulamayarak hayatını kaybetmiş olmasından dolayı üzüntümüz büyük.

        Sevgili Yiğit, sıradışı ve atak kişiliği, olağanüstü çalışkanlığı ve donanımı ile Kurumumuzda önemli başarılara imza atmış değerli bir çalışma arkadaşımızdı.

        Anısını saygıyla ve sevgiyle hatırlayacağım.

        Acı kayıpları sebebiyle değerli ailesine ve sevdiklerine başsağlığı, kendisine Allah’tan gani gani rahmet niyaz ediyorum.

        Mehmet Kenan Tekdağ

        Can Yayın Holding

        Yönetim Kurulu Başkanı

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