Tekdağ’dan Yiğit Bulut için başsağlığı mesajı

Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ'ın mesajı:

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı ve Habertürk TV’mizin eski Genel Yayın Yönetmenlerinden çok sevdiğim değerli dostum Yiğit Bulut’un genç yaşında maruz kaldığı amansız hastalıktan kurtulamayarak hayatını kaybetmiş olmasından dolayı üzüntümüz büyük.

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Sevgili Yiğit, sıradışı ve atak kişiliği, olağanüstü çalışkanlığı ve donanımı ile Kurumumuzda önemli başarılara imza atmış değerli bir çalışma arkadaşımızdı.

Anısını saygıyla ve sevgiyle hatırlayacağım.

Acı kayıpları sebebiyle değerli ailesine ve sevdiklerine başsağlığı, kendisine Allah’tan gani gani rahmet niyaz ediyorum.

Mehmet Kenan Tekdağ

Can Yayın Holding

Yönetim Kurulu Başkanı