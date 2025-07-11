Yaz mevsimi sadece tatil ve eğlence değil; aynı zamanda bazı hastalıkların da zirve yaptığı dönemdir. Güneş çarpmasından böcek ısırıklarına, çocuklarda ishalden göz enfeksiyonlarına kadar birçok sağlık riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

YAZ AYLARINDA YAYGIN GÖRÜLEN HASTALIKLAR

Sıcak havaların etkisini artırdığı yaz aylarında, bazı sağlık problemleri daha sık görülür. Güneşin zararlı etkileri, hijyen eksiklikleri ve aşırı sıcaklıklar bu dönemde çeşitli rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. İşte yaz aylarında karşılaşabileceğiniz yaygın hastalıklar ve korunma yolları: