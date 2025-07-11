Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
Fransız otomotiv üreticisi Renault, Türkiye'de yeni bir otomobil üretmeye hazırlanıyor. Bursa'daki Oyak-Renault fabrikasında üretilecek yeni modelin adı Boreal olarak belirlendi. Renault Duster'ın ardından markanın Bursa'da üreteceğ ikinci SUV model olan Boreal 50'den fazla ülkeye ihraç edilecek
Aralık 2023'te OYAK ve Renault tarafından açıklanan 400 milyon Euro'luk yatırım kararının ikinci hamlesi duyuruldu.
Bu kapsamda, Renault Duster'ın ardından, markanın yeni SUV modeli Renault Boreal'in de Bursa'daki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretileceği açıklandı.
2026 itibarıyla üretime başlanacak Boreal, Türkiye'den 50'den fazla ülkeye ihraç edilecek.
"SEKTÖRE VE EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK"
Türkiye'nin küresel pazardaki rolünü güçlendirmenin, en önemli hedeflerimiz arasında yer aldığını belirten OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "Bu yaklaşımla, "Renault Uluslararası Oyun Planı 2027" kapsamında, 2023 yılının sonunda açıkladığımız 400 milyon Euro'luk yatırım, ülkemizde üretilecek 4 yeni modelle Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nın dünyadaki önemli otomobil üretim merkezlerinden biri olması vizyonumuzla attığımız ilk adımdı. Bu yatırımın ilk aşaması olan Renault Duster, yüzde 40'ı aşan yerlilik oranıyla ülkemizin önemli modelleri arasında yer alıyor. Şimdi ise bu yatırım kapsamında Ülkemizde üretilecek ve dünyada 50'den fazla ülkeye ihraç edilecek olan Renault Boreal, hem otomobil sektörüne hem de Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayacak" dedi.
Renault CEO'su Fabrice Cambolive de, "Bu model, beş stratejik merkezimizin katkısıyla uluslararası pazarlara hitap edecek yüksek değerli araçlar sunma arzumuzu yansıtıyor. Boreal, SUV modellerimizle başlattığımız başarı ivmesini devam ettirirken, aynı zamanda taahhütlerimizi yerine getirme ve vizyonumuzu gerçeğe dönüştürme kapasitemizi de yansıtıyor" ifadelerini kullandı.
2 MODEL DAHA GELECEK
Renault Group Türkiye CEO'su Lionel Jaillet, ilk olarak Brezilya'da üretilecek olan Boreal'in, 2026 yılından itibaren Türkiye'de de banttan ineceğini vurguladı.
Jaillet, "Boreal sadece Türkiye'de üretilip iç pazara sunulmakla kalmayacak; Doğu Avrupa'dan Orta Doğu ve Akdeniz havzasına kadar 54 farklı ülkeye ihraç edilecek. Boreal; geniş ve ferah iç mekanı, iddialı dış tasarımı, E-Tech Hybrid motor seçeneği, OpenR Link eğlence sistemi ve Google entegrasyonu ile Türk müşterilerin beklentilerine mükemmel şekilde yanıt veren son derece yenilikçi ve ileri teknoloji bir model olarak öne çıkıyor. Ve daha fazlası da gelecek, çünkü 2027 yılına kadar Oyak Renault Bursa fabrikasında toplam 4 yeni modelin üretileceğini duyurduk. Geriye kalan 2 modelimiz için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Türkiye, Renault'nun küresel stratejisindeki 5 büyük merkezinden biri olarak konumlanıyor ve bu vizyonun temel direklerinden birini oluşturuyor" diye konuştu.
TÜRKİYE STRATEJİK ÜRETİM ÜSSÜ OLUYOR
Renault, Uluslararası Oyun Planı 2027 kapsamında uluslararası pazarlara odaklanarak, 3 milyar Euro'nun üzerinde bir yatırımla sekiz yeni model sunacak.
2023 yılının Aralık ayında Türkiye'de düzenlenen toplantıda, bu modellerden dördünün OYAK ve Renault iş birliğiyle Türkiye'de üretileceği kamuoyuna duyurulmuştu.
Marka, yüksek katma değerli C ve D segmentlerindeki varlığını güçlendirmeyi hedeflerken, Türkiye bu stratejinin merkezine yerleşiyor.
Edinilen bilgiye göre, Renault Duster'ın üretiminin ardından, şimdi de Renault Boreal'in Türkiye'de üretilecek olması, bu dönüşüm stratejisinde önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor. Boreal'in üretimiyle birlikte, Renault'nun küresel üretim ağı içerisinde Türkiye'nin rolü daha da güçlenmiş olacak.
Renault Boreal'in endüstriyel stratejisi iki kıtaya yayılan bir sistem üzerine kuruluyor. Model, Latin Amerika pazarı için Brezilya'nın Curitiba kentinde, Avrupa dışındaki 50'den fazla ülke için ise Türkiye'de Bursa'da üretilecek. Türkiye'deki üretim tesisinin, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Akdeniz ülkelerini kapsayan 50'den fazla pazara yakınlığı sayesinde hem lojistik verimlilik hem de üretim maliyetlerinde avantaj sağlaması hedefleniyor.
Bu gelişmelerle birlikte Türkiye, sadece bir pazar olmaktan çıkarak Renault için stratejik bir üretim ve ihracat üssü haline geliyor. SUV satışlarının toplam pazarın yarısından fazlasını oluşturduğu Türkiye, yüksek katma değerli Boreal gibi C segment SUV modeller için önemli bir potansiyel barındırıyor.
Renault, 2027 yılına kadar Avrupa dışı pazarlarda araç başına cirosunu 2019 yılına kıyasla iki katına çıkarmayı amaçlıyor.