Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek

Aralık 2023'te OYAK ve Renault tarafından açıklanan 400 milyon Euro'luk yatırım kararının ikinci hamlesi duyuruldu.

Bu kapsamda, Renault Duster'ın ardından, markanın yeni SUV modeli Renault Boreal'in de Bursa'daki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretileceği açıklandı.

2026 itibarıyla üretime başlanacak Boreal, Türkiye'den 50'den fazla ülkeye ihraç edilecek.

Türkiye'nin küresel pazardaki rolünü güçlendirmenin, en önemli hedeflerimiz arasında yer aldığını belirten OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "Bu yaklaşımla, "Renault Uluslararası Oyun Planı 2027" kapsamında, 2023 yılının sonunda açıkladığımız 400 milyon Euro'luk yatırım, ülkemizde üretilecek 4 yeni modelle Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nın dünyadaki önemli otomobil üretim merkezlerinden biri olması vizyonumuzla attığımız ilk adımdı. Bu yatırımın ilk aşaması olan Renault Duster, yüzde 40'ı aşan yerlilik oranıyla ülkemizin önemli modelleri arasında yer alıyor. Şimdi ise bu yatırım kapsamında Ülkemizde üretilecek ve dünyada 50'den fazla ülkeye ihraç edilecek olan Renault Boreal, hem otomobil sektörüne hem de Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayacak" dedi.

Renault CEO'su Fabrice Cambolive de, "Bu model, beş stratejik merkezimizin katkısıyla uluslararası pazarlara hitap edecek yüksek değerli araçlar sunma arzumuzu yansıtıyor. Boreal, SUV modellerimizle başlattığımız başarı ivmesini devam ettirirken, aynı zamanda taahhütlerimizi yerine getirme ve vizyonumuzu gerçeğe dönüştürme kapasitemizi de yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

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2 MODEL DAHA GELECEK

Renault Group Türkiye CEO'su Lionel Jaillet, ilk olarak Brezilya'da üretilecek olan Boreal'in, 2026 yılından itibaren Türkiye'de de banttan ineceğini vurguladı.

Jaillet, "Boreal sadece Türkiye'de üretilip iç pazara sunulmakla kalmayacak; Doğu Avrupa'dan Orta Doğu ve Akdeniz havzasına kadar 54 farklı ülkeye ihraç edilecek. Boreal; geniş ve ferah iç mekanı, iddialı dış tasarımı, E-Tech Hybrid motor seçeneği, OpenR Link eğlence sistemi ve Google entegrasyonu ile Türk müşterilerin beklentilerine mükemmel şekilde yanıt veren son derece yenilikçi ve ileri teknoloji bir model olarak öne çıkıyor. Ve daha fazlası da gelecek, çünkü 2027 yılına kadar Oyak Renault Bursa fabrikasında toplam 4 yeni modelin üretileceğini duyurduk. Geriye kalan 2 modelimiz için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Türkiye, Renault'nun küresel stratejisindeki 5 büyük merkezinden biri olarak konumlanıyor ve bu vizyonun temel direklerinden birini oluşturuyor" diye konuştu.