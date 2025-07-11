Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ölmeden önce katillerin ismini verdi! 16 yaşındaki çocuğu, 3 akranı öldürdü! | Son dakika haberleri

        Ölmeden önce katillerin ismini verdi! 16 yaşındaki çocuğu, 3 akranı öldürdü!

        İstanbul Küçükçekmece'de 16 yaşındaki Yusuf Buğra Demirci, sokak ortasında yaşıtı üç çocuk tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Olay anına ait ortaya çıkan görüntüler dehşet saçtı. Polis ekiplerinin, ölmeden hemen önce hastanede yaptığı görüşmede Demirci'den katillerinin ismini aldığı öğrenildi. Kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayetin 'Motosikleti tamir et' tartışması yüzünden çıktığı iddia edildi. Tutuklanan 3 şüpheli çocuğun suç kayıtları da ortaya çıktı

        Giriş: 11.07.2025 - 15:51 Güncelleme: 11.07.2025 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ölmeden önce katillerin ismini verdi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kan donduran olay, Küçükçekmece'de 6 Temmuz'da gece saatlerinde meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 16 yaşındaki Yusuf Buğra Demirci cinayetiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

        ‘MOTOSİKLETİ TAMİR ET’ TARTIŞMASI

        İddialara göre, 17 yaşındaki U.G. adlı kişi, telefonla aradığı arkadaşı Yusuf Buğra Demirci'den (16) motosikletini tamir etmesini istedi. Demirci ise motosikleti tamir edemeyeceğini söyledi. İkili arasında telefonda sözlü tartışma başladı ve arkadaşı Yusuf Demirci'yi Küçükçekmece'de bir sokağa çağırdı. Sokağa gelen Demirci'ye onu bekleyen arkadaşı ve yanında bulunan 2 kişi döner bıçağıyla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Demirci yere yığılırken 3 kişi olay yerinden kaçtı.

        REKLAM

        GÖRÜNTÜLER DEHŞET SAÇTI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri döner bıçağı ile ağır yaralanan kişiyi ambulans ile hastaneye götürdü. Polis olay yerinde yaptığı çalışmada, olaya ait dehşet veren görüntülere ulaştı. İncelenen kayıtlarda şüphelilerin Demirci’ye nasıl saldırdığı görüntülendi. Hastanede 2 gün tedavi gören Demirci hayatını kaybetti.

        “SON SÖZLERİ BENİ BIÇAKLAYIP KAÇTILAR” OLMUŞ

        Polis ekipleri ölmeden hemen önce hastanede yaptığı görüşmede Demirci’den katillerinin de ismini aldı. Demirci mahalleden arkadaşları U.G. (17) ve A.P.B.(17) ve Y.T. ile otururken “Aramızda tartışma çıktı ve beni yaralayarak kaçtılar" dedi. Olayın tanıklarından B.A. ile yapılan görüşmede de arkadaşı Demirci’nin kendisini arayıp üç kişi ile sorun yaşadığını ve olay yerine gelmesini istediğini, kendisinin de olay yerine gelerek Demirci ile buluştuğunu söyledi. Buluşmadan kısa bir süre sonra ise 3 kişinin geldiğini ve U.G. isimli şüphelinin gelir gelmez Demirci’ye bıçak ile saldırdığını belirtti. Bu saldırıda kendisinin ayırmak için araya girdiğini esnada diğer şüphelilerden birinin kendisine bıçak çektiğini ve olay yerinden kaçarak ilgili birimlere haber verdiğini söyledi.

        3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        İncelenen kamera görüntüleri tanık ve mağdur beyanlarıyla uyuşunca şüphelilerin kimlik tespiti yapıldı. Kimlikleri belirlenen U.G., A.P.B. ve Y.T. yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan incelemede U.G.’nin 3, A,P.B.’nin 2 ve Y.T.’nin 1 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Karısını pantolon ile boğdu! Vahşette ceza indirimi!
        Karısını pantolon ile boğdu! Vahşette ceza indirimi!
        Asensio'da flaş gelişme!
        Asensio'da flaş gelişme!
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Kaçak iskeleyi kendisi yıktı
        Kaçak iskeleyi kendisi yıktı
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Sude'yi hayattan koparan kaza!
        Sude'yi hayattan koparan kaza!
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Türkiye, gayrimenkul alım-satım masraflarında dünyanın neresinde?
        Türkiye, gayrimenkul alım-satım masraflarında dünyanın neresinde?
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Habertürk Anasayfa