Ölmeden önce katillerin ismini verdi! 16 yaşındaki çocuğu, 3 akranı öldürdü!

Kan donduran olay, Küçükçekmece'de 6 Temmuz'da gece saatlerinde meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 16 yaşındaki Yusuf Buğra Demirci cinayetiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

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‘MOTOSİKLETİ TAMİR ET’ TARTIŞMASI

İddialara göre, 17 yaşındaki U.G. adlı kişi, telefonla aradığı arkadaşı Yusuf Buğra Demirci'den (16) motosikletini tamir etmesini istedi. Demirci ise motosikleti tamir edemeyeceğini söyledi. İkili arasında telefonda sözlü tartışma başladı ve arkadaşı Yusuf Demirci'yi Küçükçekmece'de bir sokağa çağırdı. Sokağa gelen Demirci'ye onu bekleyen arkadaşı ve yanında bulunan 2 kişi döner bıçağıyla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Demirci yere yığılırken 3 kişi olay yerinden kaçtı.

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GÖRÜNTÜLER DEHŞET SAÇTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri döner bıçağı ile ağır yaralanan kişiyi ambulans ile hastaneye götürdü. Polis olay yerinde yaptığı çalışmada, olaya ait dehşet veren görüntülere ulaştı. İncelenen kayıtlarda şüphelilerin Demirci’ye nasıl saldırdığı görüntülendi. Hastanede 2 gün tedavi gören Demirci hayatını kaybetti.

“SON SÖZLERİ BENİ BIÇAKLAYIP KAÇTILAR” OLMUŞ Polis ekipleri ölmeden hemen önce hastanede yaptığı görüşmede Demirci’den katillerinin de ismini aldı. Demirci mahalleden arkadaşları U.G. (17) ve A.P.B.(17) ve Y.T. ile otururken “Aramızda tartışma çıktı ve beni yaralayarak kaçtılar" dedi. Olayın tanıklarından B.A. ile yapılan görüşmede de arkadaşı Demirci’nin kendisini arayıp üç kişi ile sorun yaşadığını ve olay yerine gelmesini istediğini, kendisinin de olay yerine gelerek Demirci ile buluştuğunu söyledi. Buluşmadan kısa bir süre sonra ise 3 kişinin geldiğini ve U.G. isimli şüphelinin gelir gelmez Demirci’ye bıçak ile saldırdığını belirtti. Bu saldırıda kendisinin ayırmak için araya girdiğini esnada diğer şüphelilerden birinin kendisine bıçak çektiğini ve olay yerinden kaçarak ilgili birimlere haber verdiğini söyledi. 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI İncelenen kamera görüntüleri tanık ve mağdur beyanlarıyla uyuşunca şüphelilerin kimlik tespiti yapıldı. Kimlikleri belirlenen U.G., A.P.B. ve Y.T. yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan incelemede U.G.’nin 3, A,P.B.’nin 2 ve Y.T.’nin 1 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.