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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe için Archie Brown iddiası: Anlaşma tamam! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe için Archie Brown iddiası: Anlaşma tamam!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir iddia orta atıldı. Belçika basını, sarı-lacivertlilerin İngiliz sol bek Archie Brown için Gent Kulübü ile anlaştığını duyurdu. Fenerbahçe yönetimi, İtalyan devi Milan'ın da talip olduğu 23 yaşındaki futbolcunun son kararını bekliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 10:52 Güncelleme: 11.07.2025 - 10:52
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          Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla sürerken, Belçika basınından dikkat çeken bir sol bek iddiası geldi.

        • 2

          Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre; sarı-lacivertliler KAA Gent forması giyen İngiliz sol bek Archie Brown için Belçika kulübüyle el sıkıştı.

        • 3

          Fenerbahçe'nin Brown için Gent'e yaklaşık 8 ila 9 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

        • 4

          Sarı-lacivertli yönetim, 23 yaşındaki oyuncuyla da 4 yıllık prensip anlaşmasına varmasına rağmen son anda sürpriz bir gelişme yaşandı.

        • 5

          İtalya Serie A devi Milan'ın da İngiliz futbolcuyla ilgilendiği ve Milan'ın sportif direktörü Igli Tare'nin genç futbolcuyla görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

        • 6

          Milan'ın Brown'ın kararını beklediği ve oyuncudan gelecek yanıta göre Gent'e resmi teklifte bulunabileceği belirtildi.

        • 7

          Archie Brown'ın, Milan'a olumsuz yanıt vermesi halinde Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

        • 8

          Gent formasıyla geçtiğimiz sezon 46 resmi maça çıkan Brown, 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

        • 9

          Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen Archie Brown'ın Gent ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        • 10

          ARCHIE BROWN KİMDİR?

          28 Mayıs 2002 tarihinde İngiltere doğan Jamaika asıllı futbolcu, kariyerine 2018 yılında Derby altyapısında başladı.

        • 11

          2021 yazında İsviçre ekibi Lausanne Sport'a transfer olan Archie Brown, 2023 yılında ise 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Gent'in yolunu tuttu.

        • 12

          Asıl mevkisi sol bek olan Brown, stoperde ve orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.

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