Fenerbahçe için Archie Brown iddiası: Anlaşma tamam!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir iddia orta atıldı. Belçika basını, sarı-lacivertlilerin İngiliz sol bek Archie Brown için Gent Kulübü ile anlaştığını duyurdu. Fenerbahçe yönetimi, İtalyan devi Milan'ın da talip olduğu 23 yaşındaki futbolcunun son kararını bekliyor.
- 1
Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla sürerken, Belçika basınından dikkat çeken bir sol bek iddiası geldi.
- 2
Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre; sarı-lacivertliler KAA Gent forması giyen İngiliz sol bek Archie Brown için Belçika kulübüyle el sıkıştı.
- 3
Fenerbahçe'nin Brown için Gent'e yaklaşık 8 ila 9 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.
-
- 4
Sarı-lacivertli yönetim, 23 yaşındaki oyuncuyla da 4 yıllık prensip anlaşmasına varmasına rağmen son anda sürpriz bir gelişme yaşandı.
- 5
İtalya Serie A devi Milan'ın da İngiliz futbolcuyla ilgilendiği ve Milan'ın sportif direktörü Igli Tare'nin genç futbolcuyla görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.
- 6
Milan'ın Brown'ın kararını beklediği ve oyuncudan gelecek yanıta göre Gent'e resmi teklifte bulunabileceği belirtildi.
-
- 7
Archie Brown'ın, Milan'a olumsuz yanıt vermesi halinde Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
- 8
Gent formasıyla geçtiğimiz sezon 46 resmi maça çıkan Brown, 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
- 9
Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen Archie Brown'ın Gent ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
-
- 10
ARCHIE BROWN KİMDİR?
28 Mayıs 2002 tarihinde İngiltere doğan Jamaika asıllı futbolcu, kariyerine 2018 yılında Derby altyapısında başladı.
- 11
2021 yazında İsviçre ekibi Lausanne Sport'a transfer olan Archie Brown, 2023 yılında ise 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Gent'in yolunu tuttu.
- 12
Asıl mevkisi sol bek olan Brown, stoperde ve orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.
-