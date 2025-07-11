Asensio'da flaş gelişme: Fenerbahçe, PGS ile anlaşmaya vardı!
Fenerbahçe, Jhon Duran'ın ardından Marco Asensio transferini de bitirmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip ve Paris Saint-German (PSG), Marco Asensio için anlaşmaya vardı.
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Fenerbahçe Jhon Duran sonrası ikinci transferini bitirmeye hazırlanıyor.
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Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da tamamlayan ve bonservisi Paris Saint Germain'de olan Marco Asensio transferinde mutlu sona ulaştı.
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TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe ve Paris Saint Germain, Asensio'nun transferi için anlaşmaya vardı.
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Asensio'nun kısa süre içerisinde sözleşme görüşmelerini gerçekleştirmek için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
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Geçen sezonun ikinci yarısında Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralanan Asensio, İngiliz ekibindeki performansıyla dikkat çekti. Asensio, Aston Villa'da 21 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.
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MARCO ASENSIO KİMDİR?
İspanya'nın Mallorca ekibinde futbol kariyerine başlayan Marco Asensio, sonrasında Real Madrid ve Espanyol formalarını giydi.
Real Madrid'den 2023'te ayrılan İspanyol futbolcu, PSG'ye imza atarken geride kalan sezonun ikinci yarısını Premier Lig takımlarından Aston Villa'da geçirdi.
Asensio, kariyeri boyunca forma giydiği takımlarda 447 maça çıkarken 87 gol ve 68 asist kaydetti.
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