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        Haberler Gündem Güncel İki hemşire yanarak hayatını kaybetti! Tesla marka araç elektrik direğine çarptı! | Son dakika haberleri

        İki hemşire yanarak hayatını kaybetti! Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!

        Malatya'da korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda Tesla marka bir araç aydınlatma direğine çarptıktan sonra alev alarak yanmaya başladı. Feci kazada araçta bulunan Ozan Uçar ile Uğur Oğraş adlı iki hemşire yanarak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 11:33 Güncelleme: 11.07.2025 - 11:33
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        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
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        Malatya'da aydınlatma direğine çarparak alev alan otomobildeki 2 kişi, yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre kaza, gece geç saatlerde Elazığ Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ozan Uçar (33) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

        İKİ ARKADAŞ HAYATINI KAYBETTİ

        Çarpmanın ardından otomobil alev aldı. Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, Ozan Uçar ile yanında bulunan Uğur Oğraş'ın (31) öldüğü belirlendi.

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        Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cansız bedenler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Ozan Uçar
        Ozan Uçar

        ARACI YENİ ALMIŞLAR

        İHA'nın haberine göre de gece saatlerinde meydana gelen kazada Tesla marka bir otomobil alev alarak yandı. Olayda çarpmanın ardından araç bir anda alev alarak yanmaya başladı.

        Uğur Oğraş
        Uğur Oğraş

        HEMŞİRE OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

        Yanarak küle dönen aracın yeni alındığı öğrenilirken kazada hayatını kaybedenlerin Turgut Özal Tıp Merkezi'nde hemşire olarak görev yaptıkları belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraflar: İHA

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