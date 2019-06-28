Selen Görgüzel Alkan açıklamasında 'aile arşivi için çekilen fotoğraf' derken 'EFT Ailesi' Enis Fosforoğlu Tiyatrosu ailesinin müze, hatırat, belgesel arşivini kastetmiştir. ​​​​​​​​​​​Açıklamaya da; olayın her boyutu ile düşünülmeksizin, zaten önyargı yaratmak için kurgulanmış haber penceresinden bakılmış, üzüntünün sahte olduğu, evde tabut fotoğraflarından oluşan albüm varmış gibi dalga geçen absürt yorumlar ile müvekkillerim rencide edilmiş, yapmadıkları bir durum için suçlanmışlardır.​​