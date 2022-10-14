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Hamdi Alkan: Kalbimi aşka kapatmadım - Magazin haberleri

Hamdi Alkan: Kalbimi aşka kapatmadım

Geçtiğimiz mart ayında Selen Görgüzel'den boşanan Hamdi Alkan, katıldığı bir etkinlikte özel hayatıyla ilgili sorulara yanıt verdi. "Kalbimi aşka kapattığım söylenemez" diyen Alkan, eski eşi Görgüzel'i sosyal medyadan takipten çıkmasıyla ilgili "İlk önce kendisi çıkardı. Üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra da ben de çıkardım" ifadelerini kullandı

14.10.2022 - 18:36 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Türk Kanser Derneği yararına düzenlenen 'Ünlü Objeler Sergisi'ne katılan ünlü isimler arasında, yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan da yer aldı.

    Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alkan, sergiye 19'uncu yüzyıldan kalma sulu boya tablosunu bağışladığını ifade etti. 

  • "İNSANLARA SÖZ DİNLETMEK İÇİN SAKAL BIRAKIYORUM"

    İmajının sorulması üzerine espri yapan Hamdi Alkan, "İnsanlara söz dinletmek için sakal bırakıyorum ama sakal da fayda etmiyor ne diyeyim?" diyerek gülümsedi. 

  • Başrollerinde Aras Bulut İynemli'nin de yer aldığı Atatürk'ün hayatını konu alan dizi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Hamdi Alkan, ayrıca İynemli'ye övgü dolu sözler sarf etti. Alkan, "Çok keyifli bir proje oldu. 2023 yılında ekranlarda olacak. Aras'ın oyunculuğu tek kelime ile harika! Son 10 yıla damgasını vurmuş bir isim ama oyunculuğunun yanı sıra kişiliği ve karakteri de harika bir insan. Umarım çok güzel yerlerde görürüz, hep bunu hak ediyor" ifadelerini kullandı.

  • Annesinin rahatsız olduğunu o yüzden de ablasının desteğe geldiğini ifade eden Hamdi Alkan, "Açıkçası zor zamanlardan geçiyoruz. Annem felç geçirdi ve alzheimer hastalığına yakalandı. Ablamla ona en iyi şekilde bakmak için çabalıyoruz" diye konuştu.

  • "İLK ÖNCE KENDİSİ ÇIKARDI"

    Özel hayatıyla ilgili de konuşan Alkan, "Kalbimi aşka kapattığım söylenemez" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz mart ayında Selen Görgüzel ile evliliğini sonlandıran Alkan, eski eşini sosyal medya hesabından çıkartmasıyla ilgili de şunları söyledi: "Sosyal medyada takipten çıktığım yazıldı. İlk önce kendisi çıkardı. Üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra da ben de çıkardım. Bu gayet normal bir durum. Bir yaşanmışlık var hala fotoğraflarımız duruyor orada güzel anılardı. Bunların konuşuluyor olması da bana garip geliyor."

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