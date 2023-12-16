Hamdi Alkan'ın büyük gururu
Yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, Roma'daki Link Campus Universitesi'nden tam puanla mezun oldu
Giriş: 16.12.2023 - 17:25 Güncelleme: 16.12.2023 - 17:28
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Hamdi Alkan'ın, İtalya'nın başkenti Roma'da üniversite eğitim gören kızı Elif Zeynep Alkan mezun oldu.
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Ünlü yönetmen mutluluğunu sosyal medya sayfasında paylaştı.
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Hamdi Alkan, "Canım Zeynep mezun olduğu üniversitesinin diplomasına kavuştu. Link Campus University, Medya ve Snat Performansı Sanatları bölümünden tam puanla mezun oldu. Gurur duyuyorums seninle kızım" dedi.
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