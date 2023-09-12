Hamdi Alkan ile Canan Hoşgör yıllar sonra buluştu

Zeynep Alkan babası Hamdi Alkan, annesi Canan Hoşgör ve kardeşi Ayşe ile olan bu fotoğraflarını, "Yıllar sonra dördümüz bir araya geldik. Bu tablo ben ve kardeşim için çok değerli. İyi ki varsınız ailem" notuyla sosyal medyada paylaştı.