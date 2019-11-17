Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, 2014 yılında evlenmişlerdi. Çiftin mutlu evlilikleri sürüyor. Sosyal medyayı sık kullanan isimler arasında yer alan ikili, yaptığı paylaşımlarla beğeni toplamaya devam ediyor.

EŞİNİN YENİ PROJESİNİ AÇIKLADI

Hamdi Alkan, sosyal medya hesabından eşi Selen Görgüzel Alkan'ın yeni müzik projesiyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

"DİNLEYİCİSİ BOL OLSUN"

Eşi ile fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Alkan, paylaşımına şu notu düştü:

Hayata hayat katan, neşe ve enerji katan bir şarkı ile Selen Görgüzel Alkan, 18 Kasım'da sizlerle olacak. Erkin Koray'ın 1976 yılında seslendirdiği "Gönül Salıncağı" şarkısı seneler sonra Selen Görgüzel'in sesinden hayat bulacak. Güzel, samimi ve dinledikçe ruhunuzu coşturan bir çalışma oldu. Yolu açık, dinleyicisi bol olsun.

Öte yandan, çiftin geçtiğimi aylarda boşanacağı öne sürülmüştü. İkilinin evliliğinde kara bulutlar dolaştığı konuşuluyordu.

"BİZİMKİSİ ZORUNLU BİR AYRILIK"

Hamdi Alkan, konuyla ilgili Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a "Yok öyle bir durum. Bizimkisi zorunlu bir ayrılık. Selen ABD'ye gitti. İki hafta sonra dönecek" açıklamasını yapmıştı.