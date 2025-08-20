Habertürk
        Hamburg Nerede? Hamburg Hangi Kıtada, Komşuları Kim, Başkenti Neresi?

        Hamburg Nerede? Hamburg Hangi Kıtada, Komşuları Kim, Başkenti Neresi?

        Resmi adı, Hür Hansa Şehri Hamburg olarak geçen ancak bizlerin kısaca Hamburg olarak isimlendirdiğimiz yer, Almanya'nın ikinci büyük şehridir. Hamburg için "Almanya'nın Dünya'ya açılan kapısı" tabiri de yapılır. Almanya'nın en büyük ikinci şehri olan Hamburg'un konumuyla ilgili birçok nokta merak ediliyor. Hamburg nerede, Hamburg hangi kıtada, Hamburg komşu ülkeleri neler ve Hamburg başkenti neresi gibi soruların cevaplarını sizler için derledik.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 15:54 Güncelleme: 20.08.2025 - 15:54
        Hamburg Nerede?
        Hamburg Nerede?

        Hamburg nerede konusunda bilgi edinmek isteyenler için öncelikle Hamburg’un Almanya’nın kuzey kısmında ve Elbe Nehri kıyısında yer aldığını belirtelim. Hamburg başkenti konusu oldukça merak uyandırıyor. Çünkü Hamburg aslında hem Almanya’nın 16 bağımsız eyaletinden biri hem de bir şehir... Yani Hamburg, tıpkı Berlin ya da Bremen gibi şehir-devlet statüsünde karşımıza çıkıyor. Şehir-devlet olma özelliğinin yanı sıra Hamburg ayrıca bir liman şehri. Elbe Nehri sayesinde Kuzey Denizi’ne açılan bir geçit olarak stratejik bir konuma sahip olan Hamburg, Avrupa’nın en büyük ikinci limanına ev sahipliği yapar. Bu da şehrin hem turizm hem de ticaret açısından ne kadar önemli olduğunu gösterir.

        Hamburg Hangi Kıtada?

        Hamburg hangi kıtada? sorusunun yanıtı oldukça net... Hamburg, Avrupa kıtası sınırları içerisinde yer alır. Avrupa’nın batısında, Orta Avrupa bölgesinde konumlanan Hamburg, hem kültürel hem de ekonomik açıdan Avrupa'nın en köklü ve gelişmiş şehirlerinden biridir. Almanya, Avrupa kıtasının en büyük ekonomisi olarak karşımıza çıkar. Almanya’nın önemli şehirlerinden biri olan Hamburg’da Avrupa Birliği içerisinde de önemli bir role sahip olan bölgelerden biridir. Şehir, Avrupa’nın birçok başkentiyle demiryolu, otoyol ve havayolu bağlantılarına sahiptir. Bu durum, Hamburg’un Avrupa’daki stratejik önemini bir kez daha ortaya koyar.

        Hamburg Komşu Ülkeleri ve Bölgeleri

        Hamburg komşu ülkeleri ifadesi biraz kafa karıştırıcı olabilir. Bunun nedeni ise Hamburg’un hem bir şehir hem de eyalet oluşu ile ilgilidir. Bu nedenle Hamburg çevresinde doğrudan ülkeler değil, Almanya'nın farklı eyaletleri yer alır. Yani Hamburg’a komşu ülkeler değil, sınırına yakın eyaletler vardır. Ancak coğrafi olarak bakarsak Hamburg’a en yakın ülkeleri şu şekilde sıralayabiliriz…

        • - Hamburg’a yakın bölgeler;
        • Aşağı Saksonya (Niedersachsen): Hamburg’un batı ve güneybatı sınırlarında yer alır. Tarım ve sanayi açısından zengin bir bölgedir.
        • Schleswig-Holstein: Hamburg’un kuzeyinde bulunur. Baltık ve Kuzey Denizi'ne kıyısı olan bu eyalet, Hamburg ile çok yakın ekonomik ve kültürel ilişkilere sahiptir.

        Hamburg’a yakın komşu ülkeler;

        • Danimarka: Hamburg’un yaklaşık 150 km kuzeyinde, Almanya'nın komşu ülkesi olan Danimarka bulunur.
        • Hollanda: Batı yönünde yaklaşık 300 km uzaklıkta yer alan Hollanda, Hamburg ile sıkı ticari ilişkiler yürütmektedir.
        • Polonya ve Çekya: Doğu yönünde yer alır ve kara yolu ile ulaşım mümkündür.

        Bu anlamda Hamburg, Almanya’nın diğer bölgeleriyle olduğu kadar komşu ülkelerle de yakın, özel bir konuma sahiptir.

        Hamburg Başkenti Neresi?

        Hamburg başkenti sorusu sıkça karıştırılan konulardan biridir. Bunun nedeni az önce de bahsettiğimiz gibi Hamburg’un hem Almanya’nın şehri hem de bağımsız bir eyalet oluşuyla ilgilidir. Bu nedenle Hamburg başkenti konusu birçok kişiye kafa karıştırıcı gelir. Peki Hamburg başkenti neresidir? Bu sorunun yanıtı yine Hamburg oluyor. Yani Hamburg’un başkenti, Hamburg’dur. Berlin ve Bremen’de olduğu gibi Hamburg’da şehir-devlet statüsünde olduğu için herhangi başka bir yönetim merkezi bulunmaz. Şehrin yerel yönetimi, hem belediye hizmetlerini hem de eyalet yönetimini birlikte yürütür. Yani şehir senatosu tarafından yönetilen Hamburg, eyalet düzeyinde karar alma yetkisine sahiptir.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Habertürk Anasayfa