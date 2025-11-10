Hamas: İsrail ateşkese rağmen 271 Filistinliyi öldürdü

Hamas, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin ilk ayında İsrail'in Gazze'de 107'si çocuk 271 Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu.

Gazze'de varılan kırılgan ateşkes birinci ayını geride bırakırken Hamas, İsrail'in devam eden ihlallerine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

REKLAM advertisement1

İsrail'in, 10 Ekim'den bu yana ateşkes anlaşmasını her gün ihlal ettiği ve bunun için bahaneler ürettiği belirtildi.

Ateşkesin sağlanması için büyük çaba harcayan arabuluculardan, İsrail'e ateşkese uyması yönünde baskı yapmaları istendi. Hamas'ın ateşkese tam, hassas ve iyi niyetle bağlı kaldığı vurgulandı.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından 72 saat içinde sağ 20 İsrailli esirin teslim edildiğine işaret edilen açıklamada, Hamas'ın büyük yıkıma, ekipman eksikliğine ve çok sayıda mensubunu kaybetmesine rağmen ölü 28 İsrailli esirden 24'ünün cesedini başarıyla bulduğu ifade edildi.

REKLAM

İsrail'in Gazze'de işgal ettiği bölgelerde gömülü kalan İsrailli esirlerin cesetlerine ilişkin koordinatların arabuluculara ve Uluslararası Kızılhaç Komitesine verildiği kaydedildi.

Yerleri belirlenemeyen İsrailli esirlerin cesetlerinin ise aranmaya devam edildiği, bu durumun "işgalci İsrail'in uydurmaya çalıştığı her türlü bahaneyi geçersiz kıldığı" belirtildi. - İsrail ateşkesin ilk ayında 271 Filistinliyi öldürdü Açıklamada, "İsrail, ateşkes anlaşmasının ilk ayında 271 Filistinliyi öldürdü. Hayatını kaybedenlerin yüzde 91'inden fazlasını siviller oluştururken, bunların 107'si çocuk, 39'u kadın ve 9'u yaşlıydı." ifadesine yer verildi. Ateşkesin ilk ayında yaralanan 622 Filistinlinin yüzde 99'unun sivil olduğu, bunlardan 221'inin çocuk, 137'sinin kadın ve 33'ünün de yaşlı olduğu kaydedildi. İsrail'in saldırılarında sivillerin hedef alındığına işaret edilen açıklamada, "Bu durum işgalci İsrail'in saldırılarının intikam niteliğinde ve sistematik olduğunu doğruluyor." ifadesine yer verildi. - İsrail, Sarı Hat'tın yakınlarında 35 Filistinliyi alıkoydu REKLAM İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasıyla Gazze'de gerisine çekildiği Sarı Hat yakınlarında aralarında siviller ve balıkçıların da olduğu 35 Filistinliyi alıkoyduğu, bunlardan 29'unun hala gözaltında tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'de Sarı Hat içinde yer alan evleri günlük ve sistematik bir şekilde yıktığının altı çizildi. - İsrail, ateşkes anlaşmasındaki çekilme planına uymadı İsrail'in ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında kararlaştırılan çekilme planına uymadığı belirtilen açıklamada, "İsrail, Sarı Hat'tan ileriye doğru yaklaşık 33 kilometrekarelik bir alanı aşmaya çalışıyor. Bu da Sarı Hat'tın 400 ila 1050 metre iç kesimlerinde ateş kontrolü sağlamasını ve bu alanlara askeri araçların girmesini içeriyor." ifadelerine yer verildi. İsrail'in Sarı Hat boyunca, hattın ilerisine 200 ile 800 metre arasında değişen mesafelerde beton bloklar yerleştirdiği kaydedildi. Gazze'ye ticari ürün taşıyan tırlar, "insani yardım" olarak kaydedildi Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), Gazze'deki insani yardım operasyonlarının İsrail tarafından engellendiği ve bu durumun 6 binden fazla yardım tırının bölgeye girişini aksattığı belirtildi. REKLAM Açıklamada, "İşgalci İsrail her gün 50'si yakıt olmak üzere en az 600 yardım tırının girişini kapsayan anlaşmanın şartlarını kasıtlı ve sistematik şekilde ihlal etti. Gerçek yardımlar ilk ayda giren tırların yüzde 40'ını geçmedi, yani günde 200'den az yardım tırı girdi. Ticari ürünler ise yüzde 60'ını oluşturdu ve bunların bir kısmı ticari nitelikte olmasına rağmen insani yardım olarak kaydedildi." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in ateşkesin ilk ayında 92'si dizel, 38'i mutfak tüpü için olmak üzere gaz taşıyan sınırlı sayıda yardım tırının girişine izin verdiği, bunun ise üzerinde anlaşılan tır sayısının yalnızca yüzde 8,4'ü olduğu kaydedildi. İsrail'in Ürdün'den gelen insani yardımların girişini kolaylaştırma ve hızlandırma açısından önemli bir nokta olan Zikkim Sınır Kapısı'nı kapalı tutmaya devam ederek bölgedeki insani krizi derinleştirdiği vurgulandı. "Ulaştırılan yardımlar Gazze Şeridi'nin acil ihtiyaçlarının sadece yüzde 5'ini oluşturuyor" Açıklamada, "İşgalci İsrail, girişine izin verilen malzemelerin türlerini de kontrol ediyor. Kırmızı et, kümes hayvanları, yumurta gibi temel gıda maddelerinin asgari miktarlar dışında girişini engelliyor." ifadesine yer verildi. İsrail'in son bir ayda Gazze'ye yalnızca bir tır yumurta girişine izin verdiği, kış mevsimine rağmen çadır ve barınma malzemelerinin girişini engellediği kaydedildi. REKLAM Açıklamada, "Ulaştırılan yardımlar Gazze Şeridi'nin acil ihtiyaçlarının sadece yüzde 5'ini oluşturuyor ve bu durum insani krizi derinleştiriyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail, enkaz kaldırmak için lazım olan malzemelerin girişini engelledi Ateşkes anlaşmasında uzlaşıldığı üzere Gazze'deki elektrik santralinin faaliyete geçirilmediği ve bu yönde herhangi bir somut adımın da atılmadığı belirtildi. İsrail'in binlerce binayı yerle bir ettiği Gazze'de enkaz kaldırmak için lazım olan malzemelerin girişini engellediği, elektrik santralleri, su ve kanalizasyon sistemleri, fırınlar ve hastaneler için gerekli malzemelerin girişine de izin vermediği vurgulandı. Gazze'de yeniden inşa ve sivil savunma için gerekli malzemelerin girişinin de İsrail tarafından engellendiği belirtilen açıklamada, "Bu durum Gazze'de altyapının onarılması ve sivil yaşamın yeniden sağlanması çabalarını sistematik olarak engelledi." ifadesi kullanıldı. 20 Ekim'de açılması gereken Refah Sınır Kapısı hala kapalı Açıklamada şunlar kaydedildi: REKLAM "İsrail, 20 Ekim 2025'te açılması konusunda varılan anlaşmaya rağmen Refah Sınır Kapısı'nı kapalı tutmaya devam ediyor. Anlaşmayı doğrudan ihlal eden bu durum, hastalar ve öğrenciler dahil olmak üzere binlerce insanın acısını daha da kötüleştirdi." İsrail, saldırıların yeniden başlaması için provokasyonlar gerçekleştiriyor Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye saldırıların yeniden başlaması için provokasyonlar gerçekleştirdiğine ve anlaşmaya uymayı reddettiğine dikkati çekildi.

İsrailli liderlerin tutumuna ilişkin, "Bu, uluslararası topluma karşı açık bir saygısızlık ve Şarm el-Şeyh zirvesinde ateşkesin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan dünya liderlerine bir meydan okumadır." ifadesi kullanıldı. Ateşkes anlaşmasından bir hafta sonra İsrail kabinesinin Gazze'deki saldırılarının ismini "Diriliş Savaşı" olarak değiştirmeyi onayladığına dikkati çekilen açıklamada, "Bu hamle, İsrail'in saldırganlığı sürdürme konusunda kararlı olduğunu, ateşkesi ve istikrarı sağlamaya yönelik uluslararası çabaları reddettiğini gösteriyor." ifadesine yer verildi. İsrail, Gazze'den alıkoyduğu Filistinlilerin listesini vermiyor Ateşkes kapsamında İsrail'in tanklarla ezilen, gözleri bağlı infaz edilen ve vücutları parçalanan Filistinlilerin cenazelerini teslim ettiğine vurgu yapılan açıklamada, bunun "tam anlamıyla savaş suçu ve uluslararası insancıl hukukun açıkça ihlali" olduğu kaydedildi. REKLAM İsrail'in Gazze'de alıkoyduğu Filistinlilerin listesini teslim etme konusunda ayak sürüdüğü belirtilen açıklamada, Gazze'de kaybolan 1800'den fazla kişinin akıbetinin hala bilinmediğine dikkati çekildi. Arabulucular, ateşkese garantör ülkeler ve uluslararası kuruluşlara, ateşkes anlaşmasına uyması için İsrail'e baskı yapma ve ateşkese yönelik herhangi bir ihlali önlemek için harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Gazze'ye acil 300 bin çadırın girişine izin verilmeli İsrail'in Refah ve Zikkim sınır kapılarını açması, Gazze'ye acil 300 bin çadırın girişine izin vermesi, ağır ekipmanların ulaştırılmasını engellememesi ve üzerinde anlaşılan insani protokole uyması gerektiği vurgulandı. Gazze'den alıkonulan Filistinliler hakkında İsrail'in gerekli bilgilendirmeyi yapması talep edilen açıklamada, tıbbi ve insani yardımlar ile gazetecilerin yanı sıra sivil savunma ekiplerinin insani yardım ve hizmet sunmak için Gazze'ye erişimine izin verilmesi istendi.