Hamas ile İsrail arasında 3. esir takası
Hamas ve İsrail arasında varılan mutabakat sonucunda 3. esir takası gerçekleşiyor. Hamas bugün ikisi kadın 3 İsrailli esiri Kızılhaç'a teslim etti. Hamas'ın ayrıca 5 Tayland vatandaşı esiri de teslim etmesi bekleniyor
Giriş: 30.01.2025 - 11:16 Güncelleme: 30.01.2025 - 12:17
- 1
Hamas ve İsrail arasında varılan mutabakat sonucunda 3. esir takası gerçekleşti.
- 2
Hamas'ın bugün ikisi kadın 3 İsrailli esiri Kızılhaç'a teslim etti.
- 3
Hamas'ın 5 Tayland vatandaşı esiri Kızılhaç'a teslim etmesi bekleniyor.
-
- 4
- 5
- 6
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ