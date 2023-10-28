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        Haberler Dünya Hamas esir takası anlaşmasına hazır

        Son dakika haberi Hamas esir takası anlaşması yapmaya hazır

        Hamas liderlerinden Sinvar: "İsrailin elindeki tüm esirleri bırakması karşılığında, Hamas da elindeki esirleri bırakacağı bir anlaşmayı hemen yapmaya hazır"

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 22:57 Güncelleme: 28.10.2023 - 23:08
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        Hamas esir takası anlaşmasına hazır
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        Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar, ellerindeki esirleri serbest bırakmaları karşılığında İsrail'in hapishanelerdeki tüm Filistinli tutukluları serbest bırakmasını içeren bir anlaşmaya hazır olduklarını duyurdu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        El-Aksa televizyonunun Telegram kanalından yapılan paylaşıma göre, Hamas'ın Gazze Sorumlusu Sinvar, İsrail ile esir takasına ilişkin açıklamada bulundu.

        Sinvar, "Direniş (Hamas), elindeki tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında işgalci İsrail hapishanelerindeki tüm esirlerin serbest bırakılmasını içeren bir değişim anlaşması yapmaya hemen hazır." ifadelerini kullandı.

        Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde de kısa süre önce yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların serbest bırakılması karşılığında İsrailli esirler meselesini sona erdirmeye hazır olduklarını ifade etmişti.

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 16 Ekim'de yaptığı açıklamada, aralarında üst düzey askerlerin de bulunduğu 200 ile 250 arasında esirin ellerinde olduğunu bildirmişti.

        Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 26 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ellerindeki 50 İsrailli esirin öldüğünü duyurmuştu.

        Haberin temsili görseli DHA tarafından hazırlanmıştır

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