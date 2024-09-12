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        Haberler Dünya Hamas: Biden'ın açıkladığı plana göre ateşkese hazırız | Dış Haberler

        Hamas: Biden'ın açıkladığı plana göre ateşkese hazırız

        Hamas Hareketi, ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta açıkladığı taslak uyarınca ateşkese hazır olduğunu belirterek, her türlü yeni şartı reddettiğini açıkladı. Hamas ve Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi'nin ortak açıklamasındaysa Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar durmadan, bölgeden tamamen çekilme olmadan ve ciddi bir esir değişimi anlaşması gerçekleştirilmeden İsrail ile bir anlaşma olmayacağı duyuruldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 00:27 Güncelleme: 12.09.2024 - 01:23
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        Hamas o ateşkese hazır
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        Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Halil el-Hayye başkanlığındaki Hamas heyetinin, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile Katar'ın başkenti Doha'da görüştüğü bildirildi.

        Hamas, "ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'taki açıklaması, Güvenlik Konseyinin 2735 sayılı kararı ve 2 Temmuz'daki anlaşmalar dahil olmak üzere mutabakata varılan ateşkesin derhal uygulanması için hazır olduğunu" açıkladı.

        Biden'ın açıkladığı ateşkes planına tarafların "yeni bir koşul getirmesi" reddedilirken, arabulucuların Gazze'de ateşkes sağlanması, esir takası ve İsrail ordusunun bölgeden çekilmesi konusundaki çabalarından övgüyle söz edildi.

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        ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in üç aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes taslağının İsrail'in hazırladığı tekliften farklı olduğunu ileri sürerek yeni şartlar eklenmesini talep etmişti.

        Netanyahu, Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'nun yanı sıra Refah Sınır Kapısı'ndaki İsrail işgalinin devam etmesini istemişti.

        ORTAK AÇIKLAMA

        Hamas ve Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi'den yapılan ortak açıklamada, iki direniş hareketinin, İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken "önemli" bir görüşme yaptığı ifade edildi.

        Açıklamada, "İsrail saldırıları sona erdiğinde Gazze ile ilgili karar verme hakkının Filistin halkına ait olduğu" belirtildi.

        "Ulusal bütünlüğün dışındaki her türlü gücün işgal muamelesi göreceği ve Filistin topraklarında yeri olmayacağı" vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Saldırıların durdurulması, Gazze Şeridi'nden tamamen çekilme, ablukanın kırılması, bölgenin yeniden inşası ve ciddi bir esir değişim anlaşmasına varmak gibi Filistinlilerin talepleri yerine getirilene kadar siyonist işgalle hiçbir anlaşma veya mutabakat yapılmayacağını teyit ediyoruz."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #Hamas
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