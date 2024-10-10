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        Haberler Gündem Güncel Hamak ipi, Ekin'i hayattan kopardı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Hamak ipi, Ekin'i hayattan kopardı!

        Kocaeli'de kahreden bir kaza meydana geldi. Kentte 9 yaşındaki Ekin K., evinde oynarken boynuna hamak ipi dolandı. Ailesinin fark etmesiyle hastaneye kaldırılan küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 16:53 Güncelleme: 10.10.2024 - 16:53
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        Hamak ipi, Ekin'i hayattan kopardı!
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        Kocaeli'nin Derince ilçesinde, boynuna hamak ipi dolanan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        AA'da yer alan habere göre ilçede yaşayan 9 yaşındaki Ekin K, dün akşam odasında oynarken boynuna hamak ipi dolandı.

        YOĞUN BAKIMA ALINDI, KURTARILAMADI

        Durumu fark eden ailesinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Yoğun bakım servisinde tedavi gören Ekin K, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi, yarın öğle vakti Derince Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

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        #haberler
        #kocaeli
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