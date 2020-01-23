Haluk Yalçın Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

23 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
PWC Türkiye Başkanı Haluk Yalçın'ın Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;
Bu hafta Davos'ta 23. "Küresel CEO Araştırması"nı açıkladınız; hangi başlıklar öne çıktı, yöneticilerin 2020'den beklentileri neler?
Haluk Yalçın: Belirsizlik büyüme beklentilerini baltalıyor deniyor, siber alanda güvenlik oldukça büyük bir kaygı, yeni yetenekleri geliştirme yeteneği öncelikli geliştirilmesi gereken alan olarak görülüyor ve iklim değişikliği çok fazla öne çıkıyor.
Yöneticilerin risk olarak gördüğü konular hangisi hem yabancı yöneticilerin hem de Türk yöneticilerin?
Haluk Yalçın: Aşırı regülasyon yine tepede. Hükümetlerin alacağı düzenlemeler konusunda, popülist yaklaşımlara karşı ve ticaret savaşlarının getireceği düzenlemeler karşısında CEO'lar biraz daha emniyetli sularda kalmayı tercih ediyorlar. Yatırım kararlarını alırken bile başka bir coğrafyaya gitmeyi tekrar gözden geçiriyorlar. İkinci sırada ticaret savaşları var, sonra belirsiz ekonomik büyüme geliyor ve siber tehditler var.
Dünya CEO'ları 2009 senesinden bu yana büyüme hakkında en kötümser seneyi yaşıyorlar.
Risk olarak Türkiye'deki CEO'ların %70'i birinci sıraya döviz kuru dalgalanmalarını koyuyor. Yüzde 52'si politika belirsizliğini koyuyor. Hemen arkasından da jeopolitik belirsizlik geliyor. Fırtınalı bir ortamda yaşayan CEO'ların otomatik olarak alacağı önlemleri, dikkate alacağı konuları çok güzel özetliyor. IMF'nin %3.3 olan küresel büyüme oranınında bizim öngördüğümüz kadarıyla 2.4'e kadar inme ihtimali var.
Küresel CEO'ların büyümeyi öngördükleri ülkeler neresi tabiki bu beklentiler yatırımlar için de büyük önem arz ediyor..?
Haluk Yalçın: Türk CEO'lar için büyümeyi en çok öngördükleri ülkeler sırasıyla Amerika %21 ile ilk sırada, Çin %19 ile ikinci, %17 ile Almanya sonra Rusya geliyor.
Küresel CEO'lara bakarsak %30 ile ABD birinci sırada, Çin %29 ile ikinci, %13 ile Almanya üçüncü ve Hindistan %9 ile dördüncü.
Yatırım açısından Türkiye'ye ilgiyi nasıl değerlendirirsiniz?
Haluk Yalçın: Herkes Türkiye'yi gözlemliyor, ama girip girmeme konusunda hem regülasyonlar tarafında hem de jeopolitik durum ile alakalı gerginlikleri dikkate alarak ihtiyatlı bakıyorlar. Bu ilgi 2020 yılında sergilenecek performansla doğru orantılı işleyecektir. Uluslararası doğrudan yatırımı destekleyici kararlar alabilirsek çok iyi olacak. Ayrıca buraya gelen fonlara da doğru yere geldiklerini gösterecek adımlar atılması lazım.
İnsan kaynağımızı çok iyi kullanmamız ve teknolojiyi mükemmel kullanmamız gereken bir 10 yıla giriyoruz. Yapay zekaya hükmedecek gençleri teknolojinin en iyi olanaklarınla donatmamız, en iyi eğitim olanaklarıyla geleceğe hazırlamamız lazım.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!