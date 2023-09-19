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        Haberler Magazin Haluk Levent’ten gazilere konser

        Haluk Levent'ten gazilere konser

        Ankara'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programda Haluk Levent, gaziler ve yakınlarına konser verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 17:57 Güncelleme: 19.09.2023 - 17:59
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        • 1

          Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde program gerçekleştirildi.

        • 2

          Program kapsamında düzenlenen kahvaltıda buluşan gaziler ve yakınları, daha sonra Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Konserini ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Oyunları Topluluğu'nun gösterisini izledi.

        • 3

          Haluk Levent de gaziler ve gazi yakınlarına konser verdi. Levent, konserin başında "Bugün burada sizlerle olmanın onurunu yaşıyorum, aranızda olmaktan çok mutluyum." dedi.

        • 4

          "BASKETBOL VE TEKERLEKLİ SANDALYEYLE YENİ BİR HAYATA BAŞLADIM"

          Programa katılan gazi Uzman Erbaş Ahmet Karakuş, 2021'de sınır dışında düzenlenen operasyonda yaralandığını söyledi.

          Ahmet Karakuş, şunları kaydetti: Suriye İdlib bölgesinde çıkan bir çatışmada yaralandım. Çatışmada, ilk kurşun karın bölgemden, 2 kurşun kolumdan isabet aldım. Kurşun, omuriliğime hasar verdiğinden oradaki sinirler yandı. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüm. Burada tekerlekli sandalye basketbolu oynamaya başladım, milli takıma girmek için çalışıyorum ve koluma da hayatımı özetleyen bir dövme yaptırdım. Kolumdaki dövmemde dikenli tel ve arkasında harabeler var. Harabeleri geride bıraktım. Basketbol ve tekerlekli sandalyeyle yeni bir hayata başladım. Dövmem de yeni hayatımdaki bunları temsil ediyor.

        • 5

          Suriye'nin İdlib kentinde teröristlerin saldırısı sonucu yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel'i ve tüm şehitleri rahmetle anan Karakuş, "Şehit Basri Demirel ölümsüzdür, yanımda şehit oldu" diye konuştu.

        • 6

          "GAZİ VE ŞEHİTLERİMİZ BU VATANI BİZE EMANET ETTİLER"

          İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe de yaptığı konuşmada, vatan mücadelesinde gazilerin her zaman en ön safta görev aldığını vurgulayarak, bu uğurda hayatını kaybeden tüm şehitlere rahmet, gazilere de sağlıklı ve huzurlu ömür diledi.

          Ali Niyazi Kurtcebe, "Gazi ve şehitlerimiz bu vatanı bize emanet ettiler, gazilerimiz de bize emanet. Onların sağlık ve sıhhatlerini en üst düzeyde fonksiyonel kapasitede yürütebilmeleri için mücadele ediyoruz" ifadesini kullandı.

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