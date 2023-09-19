Haluk Levent'ten gazilere konser

"GAZİ VE ŞEHİTLERİMİZ BU VATANI BİZE EMANET ETTİLER"



İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe de yaptığı konuşmada, vatan mücadelesinde gazilerin her zaman en ön safta görev aldığını vurgulayarak, bu uğurda hayatını kaybeden tüm şehitlere rahmet, gazilere de sağlıklı ve huzurlu ömür diledi.



Ali Niyazi Kurtcebe, "Gazi ve şehitlerimiz bu vatanı bize emanet ettiler, gazilerimiz de bize emanet. Onların sağlık ve sıhhatlerini en üst düzeyde fonksiyonel kapasitede yürütebilmeleri için mücadele ediyoruz" ifadesini kullandı.