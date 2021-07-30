Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan yangınları söndürme çalışmaları devam ederken, Karaöz Mahallesi'nde 10'dan fazla ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Bu evlerden birinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki kanser hastası Cemile Öner ise yangın sırasında içeride kalan 15 bin TL'lik tedavi parasını almak için evinin kapısını kırmaya çalıştı.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE YARDIM İSTEMİŞTİ
Evine giremeyen Öner, "Kapının hemen bitişiğindeki yastığın içinde 15 bin liram var. İneğimi satmıştım. Kanser hastasıyım, tedavimi olacağım." diyerek, gözyaşları içinde yardım istedi.
"PARAMI KURTARMAYA ÇALIŞTIM AMA OLMADI"
Ardından yangını ağıtlar yakarak izleyen Cemile Öner, 30 yıl önce eşi Hasan Öner'i kaybettiğini söyledi. İki çocuğuyla ayakta durmaya çalıştığını aktaran Öner, şöyle konuştu:
Yıllarca hayvancılık yaptım. Eşimin sigortasını tamamlayarak, emekli maaşını almaya başladım. Küçük de olsa bu evi yaptım. Dişimden, tırnağımdan artırarak her şeyi yaptım. Çocuklarımı helal lokmayla büyüttüm. Yaklaşık 5 yıl önce meme kanseri tedavisi görmeye başladım. Antalya'da özel bir hastanede tedavim sürüyordu. Bir ineğim ve iki küçükbaş hayvanım vardı. Kanser tedavim için ineğimi satmıştım. Yıllardır tek birikimim oydu. İneğimden elde ettiğim 15 bin lirayı yastığın içine koymuştum. Kapıyı zorla açıp, alevlerin arasından paramı kurtarmaya çalıştım ama olmadı. Çok üzgünüm. Şimdi ne yapacağım? İki keçimi de kendilerini kurtarsınlar diye iplerini keserek, saldım. Umarım onlar iyidir.
HALUK LEVENT: HAYDİ, ANNEMİZE GİDELİM!
Bu görüntüsüyle yürekleri burkan Cemile Öner'e ilk yardım eli sanatçı Haluk Levent'ten geldi. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan ve yardım çağrıları yapılan Cemile Öner'in yaşadıklarını öğrenen Levent, Twitter hesabından AHBAP Derneği'ni etiketledi. Öner'in gözyaşlarına sessiz kalmayarak harekete geçen şarkıcı, "Haydi, annemize gidelim!" çağrısında bulundu.
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