Onur Şener'in küçük kızı için söyleyecek

Haluk Levent: Konserin geliri Onur’un küçük kızının tüm eğitim masrafları için harcanacak - Magazin haberleri

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında üçü de kamu çalışanı olan saldırganlar, istekte bulundukları parçayı farklı tarzda söyleyen Onur Şener ile tartıştı.

İlker K., Ali G., Semih S. adlı saldırganlar, Onur Şener'i mekandan çıktıktan sonra ise darp edip kırdıkları şişelerle yaraladı. Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Zanlılardan Ali G. ile Semih S. polisteki ifadelerinde, cinayeti İlker K.'nin işlediğini söyledi. Üç erkek zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye'nin konuştuğu cinayete tepki yağarken, bu akşam Kuruçeşme'de sahne alacak olan Haluk Levent, konserin gelirini Onur Şener'in küçük kızının eğitimi için harcanacağını açıkladı.

Levent, Twitter sayfasından şu mesajı paylaştı:

Bu akşam Kuruçeşme Paraf Açık Hava’da konserim var. Bu konserden tarafıma düşen gelir müzisyen kardeşim Onur’un küçük kızının tüm eğitim masrafları için harcanacak. Bu akşam Onur Şeref için söyleyeceğiz şarkıları. Elimden başka bir şey gelmiyor :(