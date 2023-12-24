"KONSERİMİN GELİRİ ŞEHİT OLAN ASKERLERİMİZİN AİLELERİNE GİDECEK"

Haluk Levent, dün akşam verdiği konserin tüm gelirinin şehit ailelerine ait olduğunu ifade etti: Yüreğimiz yandı. Konserimin tüm geliri şehit olan askerlerimizin ailelerine gidecek. Devlet, elbette ki şehitlerimizin ailelerine gereken desteği verecektir. Ama dayanışma olsun, bir anlamı olsun istedim. Kahrolsun terör! Halkımızın başı sağ olsun.

Fotoğraflar: AA, İHA, X