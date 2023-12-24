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        Haberler Magazin Haluk Levent'ten destek: Konserimin geliri şehit olan askerlerimizin ailelerine gidecek - Günün magazin haberleri

        Haluk Levent: Konserimin geliri şehit olan askerlerimizin ailelerine gidecek

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe - Kilit Harekâtı bölgesindeki çatışmalar esnasında 12 askerimizin şehit olduğu haberi tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Yaşanan acının ardından Haluk Levent, dün akşam yaptığı bir paylaşımda şehitlerimizin ailelerine destek olacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2023 - 13:33 Güncelleme: 24.12.2023 - 14:05
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        • 1

          Türkiye; cuma günü Irak'ın Irak'ın kuzeyindeki Pençe - Kilit Harekâtı bölgesinde 6 askerimizin şehit olmasının acısıyla sarsılırken, cumartesi günü bir acı haber daha geldi.

          Milli Savunma Bakanlığı (MSB), daha sonra Irak'ta askeri üs bölgesine sızmaya çalışan teröristler ile bir çatışma daha çıktığını, 6 askerimizin daha şehit olduğunu ve bir askerimizin de yaralandığını açıkladı.

          24 saat içinde 12 ailenin evine ateş düştü.
          Şehit haberiyle birlikte tüm ülke sarsılırken, 12 kahraman şehidin ailelerinin evine şehadet haberi gitti. Şehitlerimizin evlerine bayraklar asıldı.

        • 2

          HALUK LEVENT'TEN DESTEK

          Yaşanan acının ardından şarkıcı Haluk Levent, şehitlerimizin aileleri için harekete geçti. Levent, konuya ilişkin bir açıklamada bulunarak devletin destek olacağını bildiğini fakat dayanışmaya ortak olmak istediğini ifade etti.

        • 3

          "KONSERİMİN GELİRİ ŞEHİT OLAN ASKERLERİMİZİN AİLELERİNE GİDECEK"

          Haluk Levent, dün akşam verdiği konserin tüm gelirinin şehit ailelerine ait olduğunu ifade etti: Yüreğimiz yandı. Konserimin tüm geliri şehit olan askerlerimizin ailelerine gidecek. Devlet, elbette ki şehitlerimizin ailelerine gereken desteği verecektir. Ama dayanışma olsun, bir anlamı olsun istedim. Kahrolsun terör! Halkımızın başı sağ olsun.

          Fotoğraflar: AA, İHA, X

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