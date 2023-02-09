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Haberler Magazin Haluk Levent: Kıvanç Tatlıtuğ ve Oktay Kaynarca yanımda olacak - Magazin haberleri

Haluk Levent: Kıvanç Tatlıtuğ ve Oktay Kaynarca yanımda olacak

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası günlerdir bölgedeki insanların yardımına koşan Haluk Levent, acil ihtiyaçlar için İstanbul'a geldi. Levent, "Yardım toplarken Kıvanç Tatlıtuğ ve Oktay Kaynarca yanımda olacak" dedi

Giriş: 09.02.2023 - 12:02 | Güncelleme: ABONE OL
Haluk Levent: Kıvanç Tatlıtuğ ve Oktay Kaynarca yanımda olacak - Magazin haberleri
"Kıvanç Tatlıtuğ ve Oktay Kaynarca yanımda olacak"
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremde bilanço ağırlaşıyor. 12 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremler, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, günlerdir depremzedelerin yardımına koşuyor.

Acil ihtiyaçlar için İstanbul'a geldiğini belirten Levent, "Çadırdan jeneratöre, güneş enerjisi şirketlerinden, yemek şirketlerine kadar bir dizi firmayla pazarlık yaparken yanımda sıkı pazarlık yapacak Kıvanç Tatlıtuğ, Oktay Kaynarca gibi dostlar olacak. Her yerle görüşeceğiz" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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