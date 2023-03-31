Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin Haluk Levent kendisini canlandırdı - Magazin haberleri

Haluk Levent kendisini canlandırdı

Başrollerini Okan Çabalar, Emrah Kaman ve Korhan Herduran’ın paylaştığı komedi filmi 'Üçlü Pürüz'ün afişi yayınlandı. Üç arkadaşın macera dolu yolculuğunu konu alan filmde izleyiciler Haluk Levent sürpriziyle karşılaşacak

Giriş: 31.03.2023 - 14:14 | Güncelleme: ABONE OL
Haluk Levent kendisini canlandırdı - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Yapımcılığını Selçuk Aydemir ve Aytaç Ağdağ’ın üstlendiği 'Üçlü Pürüz' filminin başrollerini Okan Çabalar, Emrah Kaman ve Korhan Herduran paylaşıyor. Filmin kadrosunda Müfit Kayacan, Özgür Can Çoban, Ecenaz Üçer, Selim Erdoğan ve Bahar Süer gibi oyuncular da yer alıyor. Film, gösterime 21 Nisan'da girecek.

HALUK LEVENT SÜRPRİZİ

Yönetmen koltuğunda Vedat Uyar’ın oturduğu 'Üçlü Pürüz'ün sürprizi ise Haluk Levent... Filmde kendisini canlandıran Levent, filmi izleyenlere şaşkınlık yaşatacak.

DÜĞÜN YOLUNDA MACERA

Afişi yayınlanan 'Üçlü Pürüz'ün konusu şöyle: Ailelerinden gizli bir şekilde evlenen 'Fatih' (Özgür Can Çoban) ve 'Eda' (Ecenaz Üçer), bankacı olan arkadaşları 'Serhat’tan (Okan Cabalar) sahte nikâh memuru olmasını ve Adana’ya gelerek ailelerinin karşısında nikâhlarını kıymalarını ister.

Adana yolculuğunda 'Serhat’a nikâh şahidi olmaları için ortak arkadaşları 'Haktan' (Emrah Kaman) ve 'Utku' da (Korhan Herduran) eşlik eder. Ancak yolculukları sırasında arabaları çalınır.

Üç arkadaşın yaşayacağı talihsizlikler bununla sınırlı kalmayacak, düğüne yetişmeye çalışırken kendilerini geri dönüşü olmayan bir maceranın içinde bulacaklardır.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
AHBAP toplam kaynağını açıkladı
AHBAP toplam kaynağını açıkladı
150 müzisyen, 6 bin seyirci
150 müzisyen, 6 bin seyirci
Haluk Levent'ten uyarı: Kanmayın
Haluk Levent'ten uyarı: Kanmayın
Deniz Akkaya'ya 5 ayrı suçtan soruşturma açıldı
Deniz Akkaya'ya 5 ayrı suçtan soruşturma açıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.