Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin Ali Erkin, Haluk Levent olmak için 17 kilo verdi - Magazin haberleri

Ali Erkin, Haluk Levent olmak için 17 kilo verdi

3 Şubat'ta vizyona girecek olan 'Prestij Meselesi' filminin başrol oyuncularından Ali Erkin, Haluk Levent'i canlandırmak için 17 kilo verdiğini açıkladı

Giriş: 24.01.2023 - 11:10 | Güncelleme: ABONE OL
Ali Erkin, Haluk Levent olmak için 17 kilo verdi - Magazin haberleri
Haluk Levent olmak için 17 kilo verdi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

'Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi 'Prestij Meselesi’nde Haluk Levent'in gençlik dönemini canlandıran Ali Erkin, samimi açıklamalarda bulundu. Rolü için 17 kilo verdiğini söyleyen Erkin, Haluk Levent'i canlandırdıktan sonra kendisine olan hayranlığının arttığını ifade etti.

Haluk Levent'i canlandıracağını öğrendiğinde tüm konserlerini, röportajlarını izlediğini belirten oyuncu, tanıdıkça ünlü şarkıcıya olan hayranlığının arttığını vurguladı.

Annesi ve babasının da Haluk Levent'i çok sevdiğini ifade eden Ali Erkin, "3 yaşındayken babamın omuzlarında Haluk Levent konseri izlemişim. İzlediğim ilk sanatçıyı, kasetlerini biriktirdiğim bir ismi canlandırmak benim için çok anlamlı oldu" dedi.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül’ün, yapımcılığını ise Boyut Film'in üstlendiği, 3 Şubat’ta sinemaseverlerle buluşacak olan 'Prestij Meselesi'nin başrollerinde Ali Erkin'in yanı sıra; Engin Hepileri, Şebnem Bozoklu, Aslıhan Güner, Biran Damla Yılmaz, Eser Yenenler, Melisa Döngel, Erkan Petekkaya, Celil Nalçakan, Erdal Özyağcılar, Zafer Ergin, Meral Çetinkaya, Nursel Köse, Murat Han, Mahmut Kırmızıgül ve Onur Gözeten yer alıyor.

Film, Özcan Deniz, Haluk Levent ve Mahsun Kırmızıgül’ün efsane müzik adamı Hilmi Topaloğlu ile birlikte garibanlıktan starlığa uzanan yolculuklarını ve 1990’lı yıllara damgasını vuran Prestij Müzik ailesini konu alıyor.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Haluk Levent'ten 'adaylık' yanıtı
Haluk Levent'ten 'adaylık' yanıtı
'Çok Aşk' 24 Şubat'ta sinemalarda
'Çok Aşk' 24 Şubat'ta sinemalarda
'49'da buluştular
'49'da buluştular
2000’lerin en iyi 10 İngiliz aksiyon filmi
2000’lerin en iyi 10 İngiliz aksiyon filmi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.