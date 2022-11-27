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Haluk Levent'in zor anları! Konsere elleri cebinde devam etti

Tekirdağ'da dinleyicileriyle buluşan Haluk Levent, havanın soğuk olması sebebiyle zaman zaman ellerini cebine koyarak konser verdi

Giriş: 27.11.2022 - 13:09 | Güncelleme: ABONE OL
Haluk Levent'in zor anları! Konsere elleri cebinde devam etti - Magazin haberleri
Haluk Levent'in zor anları! Konsere elleri cebinde devam etti
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Haluk Levent, dün akşam Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'ncü yıl kutlamaları kapsamında dün akşam Tekirdağ'da hayranlarıyla bir araya geldi. Levent, hava şartlarına uygun giyinmediği için çok üşüdüğünü söyledi.

Konsere devam eden Levent, soğuktan korunmak için zaman zaman ellerini cebine koyarak ısınmaya çalıştı.

SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Ayrıca 54'üncü yaşına giren Levent'e sahnede sürpriz kutlama yapıldı. Sahnede pasta kesilerek doğum günü kutlanan sanatçıya, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kadir Albayrak tarafından hediyeler verildi.

HASTA YAKININA DESTEK SÖZÜ

Ayrıca şarkıcı kimliğinin yanı sıra kurduğu yardım kuruluşu AHBAP ile ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Levent'ten, konser esnasında trakeomalazi hastası Can Daniel Bayraktar'ın ailesi pankart açarak yardım istedi.

Fotoğraflar: İHA, DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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