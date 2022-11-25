"Amacım kimseyi hedef göstermek değildi"

HABERTURK.COM / DHA

Kimliği belirsiz kişi, bir kediyi çatıdan atmış, o anları da videoya çekip sosyal medyada yayınlamıştı. O videoyu gören biri de Haluk Levent'ten söz konusu kişinin bulunması için yardım istemişti.

"KEDİYİ FIRLATAN KİŞİYİ BULANA ÖDÜL" Haluk Levent, kedinin çatıdan atılma görüntülerini sosyal medya hesabından yayınlayıp, "Bir hayırseverimiz aradı. Bu videoyu gönderdi. Bu kişiyi bilen arkadaş en yakın polis karakoluna başvurabilir mi? Başvurusu doğru olan arkadaşa hayırseverimiz 25 bin TL ödül vereceğini açıkladı. Şikayet dilekçesini bu twitin altına yazmanız yeterli. Bizler size ulaşacağız?" ifadelerini kullanmıştı.

"CAYDIRICI DA OLABİLİYOR" Ancak Haluk Levent, kısa bir süre sonra paylaşımını kaldırıp konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulundu: H.A adında bir arkadaşım bu videoyu görmüş. Bana "İçim parçalandı. Kim bunu bulur da şikayet ederse 25 bin TL ödül vereceğim" dedi. O anda fevri bir twit attım. Amacım kimseyi hedef göstermek değil ama bu twitler caydırıcı da olabiliyor bir yandan. Fotoğraflar: AA