Haluk Levent 80 bin takipçi kaybetti: Ne yaptım size? - Magazin haberleri

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Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada sahte hesapların silinmesiyle bir anda yaklaşık 80 bin takipçi kaybeden ünlü şarkıcı, bu duruma esprili bir şekilde sitemde bulundu.

"NE YAPTIM SİZE?" Levent, "Tam hatırlamıyorum 6 milyon 200 bin civarı takipçim vardı... 80 bine yakın takipçim yok oldu. Bir anda 80 bin! Nereye gittiniz be ya? Ne yaptım size ülen" mesajını yazdı.

"YUMURTA TAKİPÇİ SATIN ALMADIM" Ardından sahte hesapların silindiğini öğrenen Haluk Levent, yeni bir paylaşımda daha bulundu. Ünlü şarkıcı, "Twitter fake (yumurta) veya kullanılmayan hesapları siliyormuş meğer. Vallahi billahi yumurta takipçi satın almadım" mesajını yayınladı. "ANNEM, 'OĞLUM ÇOK BAĞIRIYORSUN' DEDİ"