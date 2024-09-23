Haluk Levent'in rekor konser filmde yer alacak

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Haluk Levent’in hayatından bir kesit, komedi filmi olarak 'Yollarda Vururum Seni' adıyla çekilecek.

Yapımcısı KEM Yapım olan film; Haluk Levent’in renkli yaşamını ve gençlik yıllarını mizahi bir dille beyazperdeye taşıyacak.

'Yollarda Vururum Seni' de ayrıca; Haluk Levent'in 2004'te 12 saatlik rekor konserinin hikâyesi de yer alacak. Levent, 12 saat boyunca sahneden inmeden şarkı söylemişti. Filmin yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak üstlendi.