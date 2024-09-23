Haluk Levent'in rekor konser filmde yer alacak
Haluk Levent'in 2004'teki 12 saatlik rekor konserinin hikâyesi, ünlü şarkıcının hayatından bir kesit sunacak olan 'Yollarda Vururum Seni' de yer alacak
Haluk Levent’in hayatından bir kesit, komedi filmi olarak 'Yollarda Vururum Seni' adıyla çekilecek.
Yapımcısı KEM Yapım olan film; Haluk Levent’in renkli yaşamını ve gençlik yıllarını mizahi bir dille beyazperdeye taşıyacak.
'Yollarda Vururum Seni' de ayrıca; Haluk Levent'in 2004'te 12 saatlik rekor konserinin hikâyesi de yer alacak. Levent, 12 saat boyunca sahneden inmeden şarkı söylemişti. Filmin yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak üstlendi.