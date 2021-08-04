"Tüm ekiple beraber buradayız"

Manavgat orman yangını sonrası bölgeye yardım götüren AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, Gamze Özçelik ile bir araya geldi. İkili, bölgeden gelen yardımların dağıtımı için sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.
"TÜM EKİPLE BERABER BURADAYIZ"
'Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu Gamze Özçelik ile görüşen Levent, o anları, "Ünlü Kalemler Köyü'ndeyiz. Belgesel bir filmden çıkma durumu söz konusu. Her taraf yanmış, her yer yanmış... Ekiplerle birlikte bu yaraları nasıl sararız, ne tür kampanyalar başlatırız diye buradayız. Umuda Koşanlar Derneği'nden sevgili Gamze Özçelik de burada. Birlikte bakıyoruz, tüm ekiplerle beraber. Şimdilik bu kadar..." sözleriyle paylaştı.
HALUK LEVENT: HAYDİ, ANNEMİZE GİDELİM!
Sanatçı Haluk Levent, geçtiğimiz günlerde Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında tedavi için biriktirdiği parasını kaybeden 60 yaşındaki kanser hastası Cemile Öner için harekete geçmişti. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan ve yardım çağrıları yapılan Cemile Öner'in yaşadıklarını öğrenen Levent, Twitter hesabından AHBAP Derneği'ni etiketlemişti. Öner'in gözyaşlarına sessiz kalmayarak harekete geçen şarkıcı, "Haydi, annemize gidelim!" çağrısında bulunmuştu.
TEPKİLERE YANIT VERDİ
Ardından Haluk Levent, gelen tepkilere, "En ufak bir yardımda, 'Bu devletin işi, senin değil.' tweetleri geliyor. Biz 'Angora Tavşanını Sevenler Derneği' değiliz. Yardım derneğiyiz. İçişleri Bakanlığı Dernekler Müdürlüğü denetimindeyiz. Tabii ki yardım edeceğiz. Dernekler neden vardı? Böyle günler için vardır." sözleriyle yanıt vermeyi ihmal etmemişti.
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