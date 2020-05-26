Özdemir'in bu açıklamalarından sonra Haluk Levent harekete geçti.

Levent, sosyal medya hesabından Özdemir'in ihtiyaçlarının giderildiğini söylerek şu ifadeleri kullandı:



Ve sanatçı dostumuzun toplam 25 bin TL'lik ihtiyaçlarının tamamını Burak-Banu çifti karşıladı. Herkes sıkıntıya düşebilir. Bizler Hilal Özdemir’i çok seviyoruz. Şu günler zor günler "dayanışma lazım" dediler. Burak-Banu! Siz ne kadar güzelsiniz böyle ya!"