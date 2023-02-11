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Haluk Levent deprem bölgesi için projeleri açıkladı

Tüm Türkiye'yi yasa boğan depremler sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken depremzedeler için de herkes seferber oldu. AHBAP Derneği ile deprem bölgesine yardım götüren Haluk Levent, kendisine destek veren ünlü isimler ile birlikte bölgedeki projelerini anlattı

Giriş: 11.02.2023 - 10:28 | Güncelleme: ABONE OL
Haluk Levent deprem bölgesi için projeleri açıkladı
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ili birden etkiledi. Depremler nedeniyle binlerce ev yıkıldı. Ekiplerin, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor.

ÜNLÜ İSİMLERLE SEFERBER OLDU

AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, ünlü isimlerin dayanışma ve yardım amacıyla kendisiyle iletişime geçtiğini duyurdu.

Twitter hesabından yayınladığı son videoda kendisine yardım eden Kenan İmirzalıoğlu, Oktay Kaynarca, Sinem Kobal, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Aleyna Tilki, Hande Erçel, Elçin Sangu gibi isimlerle kamera karşısına geçen Haluk Levent, deprem bölgesi için projelerini tek tek anlattı.

"AFAD İLE İŞBİRLİĞİ PROTOLÜMÜZ VAR"

Levent, "Evet değerli arkadaşlar, dostlarımla sabahtan beri toplantıdayız. Depremin ilk gününden itibaren bölgedeydim. AHBAP Arama Kurtarma Ekipleri ve AHBAP gönüllüleri de bölgedeydi, hâlâ orada çalışmaktalar. Her depremde bunu yaparız, AFAD ile işbirliği protokolümüz var. Onlarla görüşürüz ve orada ne yapabileceğimize bakarız, elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışırız. Depremin ilk gününden itibaren bugüne kadar günlük temel ihtiyaçların tamamını karşılamaya çalıştık. Bundan sonraki günlerde daha önce yaptığımız gibi çalışmalarımızın tamamını raporlayıp, faturalarını göstereceğimizi taahhüt ediyoruz" dedi.

"BAZI PROJELERİMİZ VAR"

"Bazı projelerimiz var. Birkaç tanesini aldık, birkaç tanesini alacağız. Bu akşam bitiririz" diyen şarkıcı, "2 bin konteyner için Hatay Valiliği'nden iznimizi aldık. Diğer şehirlerdeki toprak ve arazi durumuna bakıyoruz, sonuçlara göre 2 bin ile 3 bin arası bir konteyner alımı daha yapacağız" şeklinde konuştu.

"BİZLERE ÇOK GÜVENDİNİZ"

"Milli Eğitim Bakanlığı ile bugün görüştük. Tekrar görüşmeler yapacağız. Hasar gören, düzeltebileceğimiz bütün okulların masraflarını karşılama kararı aldık" ifadelerini kullanan Levent, sözlerine şunları ekledi: Yaşlılar için bakımevleri, depremzedeler için rehabilitasyon merkezleri ve öğrenciler için öğrenci yurtları açacağız. Söylediğimiz projeleri çok yakında hayata geçireceğiz. Bizler bu konuda ne taahhüt ediyorsak yerine getireceğiz. AHBAP Derneği olarak bizlere çok güvendiniz, çok destek verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz.

Levent, tüm bu projeler için ayırdığı bütçenin en az 850 milyon TL olacağını da paylaştı.

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