Haluk Levent: Artık teknik direktör yardımcısıyım

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Şarkıcı Haluk Levent, Hatayspor teknik direktörü Özhan Palut ile bir araya geldi. Levent, Özhan Palut ile Hatayspor'un formasını tuttukları bir kareyi takipçileriyle paylaştı.

Ünlü şarkıcı o paylaşıma; "Hatayspor teknik direktörü Özhan Pulat ile anlaştım. Artık teknik direktör yardımcısıyım. Para almayacağım. Görevim her maçtan önce futbolculara telefonla görüntülü bağlanıp şarkı söyleyip ardından "Haydi çocuklar" diyerek motive etmek. Sabırsızca bekliyorum." notunu düştü.

Fotoğraflar: Instagram