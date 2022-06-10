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Halsey oğlu Ender Ridley'in dadısıyla mahkemelik oldu - Magazin haberleri

Halsey oğlunun dadısıyla mahkemelik oldu: Bebeğin can güvenliği yoktu!

Türk sevgilisi Alev Aydın'dan 10 aylık Ender Ridley adında bir oğlu bulunan Halsey, bebeğinin bakıcısını işten çıkardığı için dadıyla davalık olmuştu. Amerikalı şarkıcının avukatları, bakıcının zaman zaman sarhoş olduğunu, bebekle ilgilenmediğini ve Ridley'in can güvenliğinin olmadığını söyledi 

10.06.2022 - 12:52 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Türk senarist Alev Aydın'dan 14 Temmuz 2021'de oğlu Ender Ridley'i kucağına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Sosyal medya hesabından bebeğiyle çekilen eğlenceli anlarını yayınlayan ünlü yıldız, bu kez oğlunun bakıcısıyla karşı karşıya geldi. 

  • ABD'li şarkıcı, bebeğinin dadısını işten çıkardığı için bakıcıyla davalık olmuştu. Daha sonra Halsey'in, bakıcıyı haksız yere işten çıkardığı gibi iddialar ortaya atılmıştı.

  • 'BAKICIYI HAKSIZ YERE İŞTEN ÇIKARDI' İDDİALARA YANIT

    Olayların ardından Halseyin avukatı, konuyla ilgili açıklama yaptı. TMZ'ye konuşan avukat, "İddialar asılsızdır. Dadının işine Halsey'in bebeğiyle ilgilenirken bebeği gözetimsiz bırakması, ilgilenmemesi, çocuk onun sorumluluğundayken sarhoş olması ve güvende olmaması nedeniyle son verildi." dedi.

  • "ÇALIŞIRKEN HİÇBİR ŞİKAYETİ YOKTU"

    27 yaşındaki şarkıcının avukatı, bakıcının Halsey ile çalıştığı süre boyunca hiçbir şikayetin gündeme gelmediğini ve davanın devam ettiğini de belirtti.

  • SAĞLIK SORUNLARIYLA UĞRAŞIYOR

    Öte yandan son dönemde sık sık hastaneye yatıp çıkan Halsey, geçtiğimiz haftalarda sağlık durumuyla ilgili bir paylaşımda bulunmuştu. Ünlü şarkıcı, anne olduktan sonra en büyük hayalini gerçekleştirdiğini ancak sağlığında ciddi değişimler meydana geldiğini ifade etmişti.

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